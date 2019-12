Motorola Razr in ritardo a causa dell'eccessiva richiesta per il nuovo smartphone pieghevole

Sembra proprio che Motorola Razr sia destinato al successo commerciale, considerando che la compagnia ha dovuto ritardare il lancio sul mercato per riuscire a stare dietro alla domanda eccessiva da parte degli utenti, che costringerà a un'attesa leggermente più lunga del previsto.



Motorola ha spiegato che la presentazione di Razr "ha suscitato interesse ed entusiasmo senza pari da parte dei consumatori", cosa che ha portato a una domanda molto elevata che ha "superato rapidamente le previsioni dell'offerta". Questo ha portato alla necessità di "adeguare la prevendita e le tempistiche di lancio di razr per soddisfare al meglio la domanda dei consumatori".



Motorola sta dunque cercando di adattare quantità e programma di lancio per garantire a un numero maggiore di acquirenti l'accesso al Razr al lancio, imponendo un ritardo che però non dovrebbe essere "significativo" rispetto alla tempistica originale.



La data di uscita di Motorola Razr in Italia era prevista a gennaio ma senza un giorno preciso ancora, dunque non sappiamo a quanto è stata spostata a questo punto. Il prezzo di vendita è di 1599 euro, con possibilità anche di acquisto in 30 rate da 39 euro al mese con spesa iniziale di 299 euro.



La caratteristica principale di Motorola Razr è ovviamente il suo display pieghevole: lo smartphone ripropone il classico design con chiusura a conchiglia della versione classica, ma in questo caso, una volta aperto, il display da 6,2 pollici si distende e copre l'intera superficie interna del telefono. Presente anche un display secondario esterno, con touch screen, da 2,7 pollici.