Pokémon GO: Lugia e Ho-Oh sono ora disponibili nei Raid, ma solo nel weekend

Niantic Labs ad inizio dicembre 2019 aveva anticipato che Lugia e Ho-Oh sarebbero presto tornati disponibili all'interno di Pokémon GO, il titolo mobile sviluppato e pubblicato gratuitamente per dispositivi android e iOS. Promessa mantenuta: i due esemplari della seconda generazione sono ora disponibili.

Avete capito bene, Lugia e Ho-Oh sono ora disponibili su Pokémon GO, precisamente nei Raid Leggendari di Livello Cinque di ogni città del mondo. Resteranno però solo questo weekend del 21 dicembre 2019 e del 22 dicembre 2019, per poi tornare presumibilmente più avanti nel 2020. L'occasione dunque è quella giusta per riunire un gruppo di amici e provare ad affrontarli tutti insieme: dovrete essere almeno in sei giocatori, e comunque la cattura e registrazione nel PokéDex di Lugia ed Ho-Oh non è scontata.

Tra le novità più recenti e rilevanti di Pokémon GO segnaliamo l'introduzione della funzionalità Compagni d'Avventura, che permette di interagire in modo nuovo e più approfondito con il proprio Pokémon Compagno.