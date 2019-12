Red Dead Redemption 2 PC, vendite mediocri su Epic Games Store, molto meglio Borderlands 3

La versione PC di Red Dead Redemption 2 ha fatto registrare vendite mediocri nell'Epic Games Store durante il mese di esclusiva.



Stando alla compagnia di analisi del mercato digitale SuperData, il titolo di Rockstar Games ha venduto soltanto 408.000 unità, che non sembrano male per un negozio giovane come quello di Epic Games, ma che si scontrano con risultati decisamente più eclatanti come le 1,78 milioni di copie vendute da Borderlands 3 nel suo mese di debutto.



Ovviamente il dato va arricchito con alcune considerazioni per essere meglio inquadrato. La prima è che Red Dead Redemption 2 è stato sì una semi esclusiva EGS per un mese, ma contemporaneamente era in vendita anche nel Rockstar Games Launcher. Inoltre l'esclusiva di Borderlands 3 durerà molto più a lungo, ben sei mesi, quindi è normale che in molti non abbiano voluto aspettare l'arrivo su Steam per giocarci.



Comunque sia questo non è il primo segnale di un andamento delle vendite non certo clamoroso di Red Dead Redemption 2 su PC. Anche su Steam sembra che stia segnando risultati buoni, ma non eccezionali, quantomeno in confronto a quelli di GTA V.