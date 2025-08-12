0

Uno streamer si è "moddato" all'interno di Red Dead Redemption 2 in tre giorni

Lo streamer Blurbs ne ha fatta un'altra delle sue, riuscendo a "moddarsi" all'interno di Red Dead Redemption 2 in appena tre giorni, ed ecco il risultato.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/08/2025
Il protagonista di Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2
Articoli News Video Immagini

Lo streamer Blurbs è riuscito a portare a termine un'altra impresa bizzarra, forse la più ambiziosa finora: utilizzando alcuni strumenti, si è "moddato" all'interno di Red Dead Redemption 2 e ha portato a termine l'operazione in appena tre giorni.

Nella sua ultima diretta, il content creator si è mostrato effettivamente con il suo corpo fisico inserito nel mondo di gioco di Red Dead Redemption 2, mentre interagiva con i PNG e si spostava in un saloon, mostrando la visuale dello scenario.

Come ci è riuscito? Ha utilizzato due smartphone legati insieme con degli elastici, una mod personalizzata di RDR 2, un'app creata in Unity, OBS, qualche tecnica di rimozione dello sfondo, un paio di filtri e un semplice selfie stick. Il tutto nel giro di tre giorni, ricordiamolo.

Red Dead Redemption 2 su PS5 e Xbox Series X|S? Un aggiornamento riaccende le speranze Red Dead Redemption 2 su PS5 e Xbox Series X|S? Un aggiornamento riaccende le speranze

Secondo Blurbs tale sistema potrebbe in teoria essere applicato a qualsiasi gioco che consenta di modificare l'accesso alla telecamera, pur ammettendo che non si tratta di un progetto alla portata di tutti: non è questo lo scopo delle sue creazioni, che puntano ovviamente a sorprendere gli spettatori con qualcosa di inaspettato.

La sua opera più sorprendente?

Come accennato in apertura, Blurbs non è nuovo a imprese del genere, anzi nel corso degli ultimi anni ha cercato di spingersi sempre più in là, ricreando ad esempio la dashboard di Xbox 360 con il supporto della chat di Twitch, oppure realizzando mod che consentono di prestare la voce ai PNG di Skyrim e Red Dead Redemption 2.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Con quest'ultimo progetto, lo streamer ha voluto ribadire come streaming e modding possano fondersi per dar vita a esperienze uniche, e a questo punto è difficile immaginare quale sarà la sua prossima trovata.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Uno streamer si è "moddato" all'interno di Red Dead Redemption 2 in tre giorni