Uno dei più grandi segreti di Red Dead Redemption 2 è stato rivelato da Dan Houser

Dov'è Gavin? Si tratta di una domanda che tantissimi giocatori di Red Dead Redemption 2 si sono posti, e che non ha mai trovato una risposta... almeno finora. Nel corso di una lunga intervista, infatti, Dan Houser ha svelato il mistero.
"Mi piaceva tantissimo il modo in cui gridava 'Gavin'. Mi divertiva, semplicemente", ha spiegato Houser riferendosi a Nigel, il personaggio della missione secondaria del gioco che ci chiedeva appunto di trovare questo fantomatico Gavin.
"In un certo senso sì, probabilmente è stata un po' una trollata, perché volevamo che fosse un mistero, che avesse un pizzico di avventura. Tuttavia l'intento era che... senza mai spiegarlo completamente, si capisse che Gavin non c'è più."
"Gavin è tornato a casa, oppure se n'è andato, oppure... e volevamo continuare a esplorare quell'idea, facendo in modo che potesse ricomparire in qualche modo."
Gavin esisteva davvero
Esattamente come accaduto per lo Strano Tizio di Red Dead Redemption, anche in merito a Gavin si sono sprecate le teorie dei fan, ma Houser ricorda come stavano le cose. "Gavin esisteva, non era una doppia personalità (di Nigel NdR)", come ipotizzato da qualcuno.
"L'unica cosa che non avevamo ancora deciso era se, in un futuro episodio, avremmo rivelato che Gavin era morto oppure se sarebbe ricomparso dopo aver abbandonato da tempo quel maniaco. Stavamo ancora giocando con questa idea. Credo che l'intento fosse che non si sarebbero mai incontrati... non in questo gioco, almeno."