Roblox: crescono i ricavi, ma anche le perdite

Per inciso, da giugno a settembre 2025, Roblox ha registrato ricavi per 1,36 miliardi di dollari, con un aumento del 48% rispetto all'anno precedente. Le prenotazioni nette sono cresciute ancora di più, con un balzo del 70%, raggiungendo 1,92 miliardi di dollari.

I ricavi di Roblox continuano a crescere, ma lo stesso fanno le perdite d'esercizio . A dirlo è l'ultimo resoconto finanziario della compagnia, relativo al terzo trimestre del 2025, conclusosi il 30 settembre, dove si parla di ricavi superiori alle stime , che però non hanno impedito ai bilanci di andare in rosso.

Comunque in perdita

Nel frattempo, la perdita netta consolidata è salita a 257,4 milioni di dollari, rispetto ai 240,4 milioni dello stesso periodo del 2024.

Durante il trimestre, Roblox ha speso 427,9 milioni di dollari per pagare gli sviluppatori, con un incremento dell'85% rispetto all'anno precedente. Dall'inizio del 2025, l'azienda ha già trasferito oltre 1 miliardo di dollari ai creatori, una cifra che inizialmente prevedeva di raggiungere solo entro la fine di dicembre.

I 1000 sviluppatori di maggior successo su Roblox hanno ricevuto in media 1,1 milioni di dollari ciascuno negli ultimi 12 mesi, un aumento del 40% rispetto all'anno precedente. Il numero medio di utenti attivi giornalieri (DAU) è cresciuto del 70%, raggiungendo 151,5 milioni di persone. In particolare, gli utenti sopra i 13 anni sono aumentati in modo significativo, rappresentando ora il 67% del pubblico giornaliero. I famosi ragazzi che non toccherebbero un videogioco tradizionale nemmeno con un dito. In tutto questo, gli utenti paganti mensili medi hanno raggiunto 35,8 milioni, con un incremento dell'88%.

A trainare le crescita sono stati tre giochi:

Grow a Garden

Steal a Brainrot

99 Nights in the Forest

Ciascuno di questi titoli ha registrato picchi di utenti online superiori all'intera piattaforma Roblox dello scorso anno. Tuttavia, gli investitori non si sono mostrati del tutto soddisfatti dei risultati trimestrali: nonostante la crescita di fatturato e pubblico, il titolo Roblox è crollato del 15,5% dopo la pubblicazione del resoconto, scendendo a 113 dollari per azione.