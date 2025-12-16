La popolazione russa contro il governo di Vladimir Putin per il ban di Roblox

Puoi uccidere avversari politici, varare politiche discriminatorie contro varie minoranze e organizzare guerre causando decine di migliaia di morti e il popolo non batterà ciglio, ma togli Roblox ai bambini e ti ritroverai a dover fronteggiare una specie di insurrezione interna, fatta di decine di migliaia di lettere di protesta spedite da bambini e genitori. Sembra una storia distopica alla George Orwell, ma è quello che sta accadendo nella Russia di Vladimir Putin , dove il Cremlino si è trovato intasato da 63.000 email di utenti di Roblox infuriati a causa del ban della piattaforma dal territorio.

Hasta Roblox, siempre!

Insomma, i bambini russi hanno alzato la voce, Come riportato dal Moscow Times, chiedendo di essere ascoltati e affermando che il governo si è spinto troppo oltre bandendo il loro passatempo. Dopo aver tergiversato un po' sull'argomento, dei rappresentanti del governo hanno ammesso l'esistenza della fiumana di messaggi di protesta.

Roblox in salsa russa

Per la precisione, due figure di alto livello dell'amministrazione russa hanno svelato che i bambini sono stati molto vocali nelle loro proteste contro il blocco di Roblox. Lo stesso portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha confermato che il Cremlino ha ricevuto "molte" lettere da bambini in merito al divieto imposto il 3 dicembre. Anche l'attivista pro-Cremlino a favore della censura, Yekaterina Mizulina, ha detto ai suoi follower su Telegram di aver ricevuto 63.000 lettere da bambini tra gli otto e i sedici anni su questo divieto. Secondo Mizulina, la metà di loro ha dichiarato di voler lasciare la Russia a causa del blocco di Roblox.

I media ufficiali russi affermano che il blocco di Roblox è stato introdotto per impedire alla piattaforma di distribuire materiali estremisti e promuovere la "propaganda LGBT". Il gioco della società californiana sarebbe pieno di "contenuti inappropriati che possono avere un impatto negativo sullo sviluppo spirituale e morale dei bambini", ha dichiarato l'ente di controllo dei media russi Roskomnadzor.

Probabilmente ancora più specifiche e preoccupanti, per i genitori di tutto il mondo, sono state le affermazioni dell'autorità di controllo russa secondo cui i bambini che giocano a Roblox potrebbero essere molestati sessualmente, indotti con l'inganno a inviare foto intime o addirittura "costretti a compiere atti depravati e violenti".

Roblox era scaricatissimo in Russia. Nel 2023 è stato il gioco più scaricato in assoluto. Non è stata la prima piattaforma a essere bloccata, visto che nella patria di Dostoevskij non è possibile utilizzare nemmeno Facebook, Instagram, Threads, Twitter/X o LinkedIn, per fare alcuni esempi.