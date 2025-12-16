Rifatevi il guardaroba con la collezione WIND AND SEA x PlayStation, indossata dalla modella di Silent Hill f

La parte interessante è anche che a presentare i nuovi capi è Konatsu Kato , la modella e attrice che ha interpretato la protagonista del recente Silent Hill f.

Siete in cerca di nuovi capi di abbigliamento e volete mettere in mostra la vostra passione per il mondo videoludico e per PlayStation in particolar modo? Dovreste allora dare una occhiata alla nuova collezione WIND AND SEA x PlayStation .

I capi di abbigliamento di WIND AND SEA x PlayStation

La linea proposta da WIND AND SEA x PlayStation, che arriverà il 20 dicembre, include felpe con cappuccio, maglie e pantaloni, tutti dal gusto futuristico. Nel tweet qui sotto potete vedere un video di presentazione della collezione.

Non è la prima volta che PlayStation propone capi di abbigliamento a tema, collaborando con vari marchi famosi e mainstream, così da portare il proprio nome anche nelle strade. Ci sono state collezioni con GU e Pull & Bear, ad esempio. Oltre a essere una ulteriore fonte di guadagno, è un modo per trasformare il marchio in un prodotto a tutto tondo.

Inoltre, a questo giro il volto della collezione è famoso e apprezzato dai giocatori, visto che Kato ha vestito i panni della protagonista di Silent Hill f, come detto: il videogioco ha ottenuto un buon livello di successo e di conseguenza anche l'attrice è diventata più famosa a livello mondiale. Ha persino ottenuto un grande successo con delle dirette nelle quali gioca all'horror di Konami.

Potete trovare i vestiti di PlayStation a questo indirizzo.