Disney+ arriva in realtà virtuale: da oggi è disponibile anche sui visori Meta Quest, per adesso solo negli Stati Uniti

Disney+, l'acclamato servizio di streaming, è ora disponibile per gli utenti dei visori di realtà virtuale Meta Quest negli Stati Uniti. L'arrivo dell'applicazione era stato anticipato da Meta all'inizio dell'anno, durante l'evento Connect, e si concretizza ora in un momento in cui l'azienda sta rinnovando in modo significativo le funzionalità di intrattenimento della sua piattaforma VR. L'integrazione di Disney+ coincide con il recente rinnovamento dell'esperienza media dei visori Quest, ora centralizzata nell'hub Horizon TV. Questo ambiente unificato è stato migliorato per supportare standard audio-video di alta qualità.

Disney+ su Meta Quest supporterà Dolby Vision e Dolby Atmos Gli utenti di Quest ora possono godere dei vantaggi offerti dall'implementazione del supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos Sound all'interno di Horizon TV. Disney+ Premium, in particolare, consente agli abbonati di ascoltare i contenuti con il coinvolgente audio Dolby Atmos. Per quanto riguarda la qualità dell'immagine, Meta ha confermato che un "numero selezionato" di titoli è disponibile per lo streaming in Dolby Vision 4K HDR. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Il Mare dei Mostri, intervista a cast e produttori Inoltre, il catalogo Disney vanta oltre 100 titoli che supportano la risoluzione 4K UHD e l'HDR standard. Un elemento aggiuntivo di pregio è il supporto per l'aspect ratio espanso di IMAX per alcune produzioni di punta, in particolare film Marvel e Pixar, offrendo un'esperienza visiva più ampia e coinvolgente.