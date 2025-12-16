Disney+ arriva in realtà virtuale: da oggi è disponibile anche sui visori Meta Quest, per adesso solo negli Stati Uniti

Disney+, l'acclamato servizio di streaming, è ora disponibile per gli utenti dei visori di realtà virtuale Meta Quest negli Stati Uniti. L'arrivo dell'applicazione era stato anticipato da Meta all'inizio dell'anno, durante l'evento Connect, e si concretizza ora in un momento in cui l'azienda sta rinnovando in modo significativo le funzionalità di intrattenimento della sua piattaforma VR.
L'integrazione di Disney+ coincide con il recente rinnovamento dell'esperienza media dei visori Quest, ora centralizzata nell'hub Horizon TV. Questo ambiente unificato è stato migliorato per supportare standard audio-video di alta qualità.
Disney+ su Meta Quest supporterà Dolby Vision e Dolby Atmos
Gli utenti di Quest ora possono godere dei vantaggi offerti dall'implementazione del supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos Sound all'interno di Horizon TV. Disney+ Premium, in particolare, consente agli abbonati di ascoltare i contenuti con il coinvolgente audio Dolby Atmos. Per quanto riguarda la qualità dell'immagine, Meta ha confermato che un "numero selezionato" di titoli è disponibile per lo streaming in Dolby Vision 4K HDR.
Inoltre, il catalogo Disney vanta oltre 100 titoli che supportano la risoluzione 4K UHD e l'HDR standard. Un elemento aggiuntivo di pregio è il supporto per l'aspect ratio espanso di IMAX per alcune produzioni di punta, in particolare film Marvel e Pixar, offrendo un'esperienza visiva più ampia e coinvolgente.
Presto Disney+ su Meta Quest sarà disponibile anche fuori dagli Stati Uniti
L'app Disney+ è accessibile sulla versione più recente di Horizon OS. Sebbene il lancio iniziale sia limitato esclusivamente agli utenti Quest residenti negli Stati Uniti, Meta ha assicurato che la disponibilità internazionale del servizio arriverà "presto".
Questa partnership strategica segna un passo importante per Meta, che continua a posizionare i suoi visori VR non solo come strumenti per il gaming e la produttività, ma anche come piattaforme complete per l'intrattenimento domestico di alta qualità. L'integrazione di uno dei cataloghi di streaming più ricchi al mondo potenzia l'attrattiva dell'ecosistema Quest.