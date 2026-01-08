POCO M8 Series debutta in Italia: focus su display, batteria e prestazioni; prezzi e promozioni attive

A guidare la gamma è POCO M8 Pro 5G, progettato con un approccio "entertainment-first". Questo device punta su leggerezza e portabilità. Con uno spessore di soli 7,35 mm e un peso di 178 g , è lo smartphone più sottile della serie.

Dal punto di vista fotografico offre un'esperienza evoluta grazie alla fotocamera principale da 50 MP Light Fusion 400 e alla fotocamera frontale aggiornata da 20 MP . La registrazione dei video può essere effettuata in 4K e a 30 FPS. Si tratta, inoltre, di un dispositivo dotato di certificazione IP66.

Le prestazioni sono garantite dalla piattaforma Snapdragon 7s Gen 4 , con oltre 1 milione di punti AnTuTu, supportata dal sistema di raffreddamento POCO IceLoop a liquido. Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 50MP Light Fusion 800 con OIS , una frontale da 32MP e registrazione video 4K a 30fps .

I dettagli tecnici del POCO M8 è progettato con un approccio "entertainment-first". Il dispositivo integra una batteria al silicio-carbonio da 6.500 mAh con supporto alla ricarica HyperCharge da 100W , capace di raggiungere il 100% in circa 40 minuti , oltre alla ricarica wireless fino a 22,5W . M8 Pro 5G monta un display AMOLED CrystalRes Flow da 6,83" con risoluzione 1.5K , luminosità di picco fino a 3.200 nit, supporto a Dolby Vision e HDR10+.

Prezzi e promozioni della serie POCO M8

POCO lancia una promozione Early Bird imperdibile su tutta la nuova POCO M8 Series, con 40€ di sconto diretto su ogni modello: Il POCO M8 Pro 8GB+256GB scende da 349,90€ a 309,90€, mentre la versione 12GB+512GB passa da 399,90€ a 359,90€.

POCO M8

Per quanto riguarda il POCO M8, invece, vengono messi a disposizione i seguenti sconti: la versione da 8G+256GB è acquistabile a 229,90€ e la versione da 8+512GB passa a 259,90€. In più, è possibile ottenere un ulteriore sconto del 10% su tutti i modelli utilizzando il codice coupon POCOF8AW. Si tratta di un coupon cumulabile al prezzo early bird che sarà attivo di default. Accedendo alla home del sito sarà possibile visionare tutte le offerte.