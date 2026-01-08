0

Amazon offre 10 giochi gratis a gennaio per gli abbonati a Prime, inclusi Harold Halibut e Civilization 6

Anche a gennaio Amazon Luna propone una nuova selezione di giochi gratuiti per iscritti a Prime. Scopriamo quali sono.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   08/01/2026
Il protagonista di Harold Halibut

Amazon ha presentato i nuovi giochi PC gratis di gennaio per gli abbonati a Prime tramite il servizio Amazon Luna, che da novembre ha integrato i vantaggi del vecchio Prime Gaming. Anche questo mese la varietà non manca, con 10 titoli in regalo, tra cui l'apprezzata avventura in stop-motion Harold Halibut e Civilization 6.

Come al solito, i giochi saranno disponibili a scaglioni durante il mese, con la prima mandata già disponibile, che include Civilization 6 e Reflections of Life: Dark Architect Collector's Edition.

Tutti i giochi di gennaio di Amazon Luna in regalo per gli iscritti ad Amazon Prime

Vediamo l'elenco completo di tutti i giochi gratuiti di Amazon Luna di questo mese:

Già disponibili

  • Sid Meier's Civilization VI - Epic Games Store
  • Reflections of Life: Dark Architect Collector's Edition - Amazon Games App

15 gennaio

  • Brigador: Up-Armored Edition - GOG
  • Gunslugs: Rogue Tactics - GOG
  • DeathKeep - GOG
La line-up dei titoli gratuiti di gennaio di Amazon Luna
22 gennaio

  • Harold Halibut - GOG Code
  • D&D Stronghold: Kingdom Simulator - GOG

29 gennaio

  • Al-Qadim: The Genie's Curse - GOG
  • Technotopia - Amazon Games App
  • ELDERBORN - GOG

Potrete riscattare e fare vostri tutti i giochi sopraelencati tramite questo link. Una volta eseguito l'accesso con il vostro account, dovrete solo premere cliccare su "Riscatta" per ottenere un codice da immettere nello store digitale specificato (come Steam, GOG ed Epic Games Store) o per eseguire il riscatto tramite l'app di Amazon Games per PC.

