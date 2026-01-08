Amazon offre 10 giochi gratis a gennaio per gli abbonati a Prime, inclusi Harold Halibut e Civilization 6

Amazon ha presentato i nuovi giochi PC gratis di gennaio per gli abbonati a Prime tramite il servizio Amazon Luna, che da novembre ha integrato i vantaggi del vecchio Prime Gaming. Anche questo mese la varietà non manca, con 10 titoli in regalo, tra cui l'apprezzata avventura in stop-motion Harold Halibut e Civilization 6.

Come al solito, i giochi saranno disponibili a scaglioni durante il mese, con la prima mandata già disponibile, che include Civilization 6 e Reflections of Life: Dark Architect Collector's Edition.