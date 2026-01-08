GeForce NOW chiude il CES 2026 diversi annunci: in arrivo titoli AAA come Resident Evil: Requiem e 007 First Light

GeForce NOW chiude il CES 2026 con una serie di annunci che confermano l'evoluzione costante della piattaforma e il suo ruolo sempre più centrale nel panorama del cloud gaming. Questo speciale GFN Thursday è dedicato a un riepilogo completo delle principali novità presentate a Las Vegas, che puntano a rendere l'accesso ai giochi AAA più semplice, immediato e disponibile su un numero crescente di dispositivi.
Uno degli annunci più importanti riguarda il debutto della nuova app GeForce NOW nativa per Linux, inizialmente compatibile con Ubuntu 24.04 e versioni successive. Si tratta di un passo significativo per l'ecosistema Linux, che da tempo chiedeva un supporto ufficiale e ottimizzato.
GeForce NOW si espande anche ad Amazon Fire TV e supporta i flight stick
Altrettanto rilevante è l'arrivo della nuova app GeForce NOW per Amazon Fire TV, pensata per gli streaming stick. Questa novità permette di portare l'esperienza di gioco RTX direttamente in salotto, senza la necessità di un PC o di una console dedicata, rendendo il cloud gaming ancora più accessibile a un pubblico più ampio.
Grande attenzione anche agli appassionati di simulazione, grazie all'annuncio del supporto ai flight stick. In arrivo la compatibilità con i più diffusi dispositivi HOTAS, che consentiranno un livello di immersione superiore in titoli come Microsoft Flight Simulator 2024 e War Thunder, sfruttando appieno la precisione dei controlli di volo. Sul fronte dell'usabilità, GeForce NOW introdurrà anche l'integrazione con Gaijin.net, progettata per semplificare il processo di login
I nuovi giochi in arrivo su GeForce NOW
Al centro dell'esperienza restano ovviamente i giochi. GeForce NOW continuerà a supportare le principali uscite AAA non appena disponibili su PC, tra cui 007 First Light, Resident Evil Requiem, Active Matter e Crimson Desert. A questi si aggiungono, questa settimana, sei nuovi titoli che entrano a far parte della libreria:
- StarRupture (Nuova uscita su Steam, 6/01)
- Ancient Farm (Nuova uscita su Steam, 7/01)
- Pathologic 3 (Nuova uscita su Steam, 9/01)o
- Blood West (Epic Games Store)
- Paradise Killer (Epic Games Store)
- Supermarket Simulator (Xbox, disponibile su Game Pass)
Infine, tra i titoli GeForce RTX 5080-ready, spicca HITMAN - World of Assassination, disponibile su Steam, Epic Games Store e Xbox Game Pass.