GeForce NOW chiude il CES 2026 diversi annunci: in arrivo titoli AAA come Resident Evil: Requiem e 007 First Light

GeForce NOW chiude il CES 2026 con una serie di annunci che confermano l'evoluzione costante della piattaforma e il suo ruolo sempre più centrale nel panorama del cloud gaming. Questo speciale GFN Thursday è dedicato a un riepilogo completo delle principali novità presentate a Las Vegas, che puntano a rendere l'accesso ai giochi AAA più semplice, immediato e disponibile su un numero crescente di dispositivi.

Uno degli annunci più importanti riguarda il debutto della nuova app GeForce NOW nativa per Linux, inizialmente compatibile con Ubuntu 24.04 e versioni successive. Si tratta di un passo significativo per l'ecosistema Linux, che da tempo chiedeva un supporto ufficiale e ottimizzato.