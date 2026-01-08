Nacon Studio Milan al Game Ground, un futuro ricco di opportunità

Nonostante passino gli anni e la percezione del pubblico stia lentamente cambiando, ci sono ancora molte persone che si stupiscono quando vedono una software house italiana uscirsene con progetti di caratura internazionale. Un esito in parte dovuto alla scarsa fiducia generale nei confronti delle produzioni artistiche del nostro Paese, ma reso possibile anche dalla scarsa attenzione dei media generalisti per il settore videoludico (e di conseguenza dell'italiano medio). Un'ignoranza che, mai come in questo caso, non viene intesa con accezione negativa, bensì come "mancanza di conoscenza" di quello che, in realtà, è uno dei mercati artistici nei quali stiamo emergendo sempre di più. Una prova di questo grande successo è proprio l'esistenza di Nacon Studio Milan, dipartimento milanese della francese Nacon nato in seguito all'acquisizione di RaceWard Studio nel 2022. Dopo i grandi successi di RaceWard (realtà che rimane comunque attiva e focalizzata sui giochi di guida), Nacon Studio Milan ne ha quindi approfittato per fare il grande salto. Da tre anni, infatti, il team è al lavoro su Terminator: Survivors, FPS open world tratto dal franchise cinematografico inaugurato nel 1984 dal primo film di James Cameron. Una notizia che ha dell'incredibile e che, già di per sé, dimostra quanto lo sviluppo di videogiochi non abbia confini. Che dimostra come i paletti legati dalla nazionalità del team siano solo mentali, senza una reale conseguenza nel mondo reale. Vedere un'IP storica come Terminator sviluppata da un team tutto italiano è qualcosa che, non lo nascondiamo, scalda il cuore In occasione del Game Ground, festival dedicato ai videogiochi che si svolge ogni anno a Bolzano e coadiuvato dalla direzione artistica di Mario Petillo, abbiamo avuto modo di chiacchierare direttamente con Marco Ponte, CEO e Creative Director proprio di Nacon Studio Milan. Una piacevolissima intervista che non ha fatto altro che confermarci come il futuro dell'azienda non sia tetro come quello visto in Terminator, ma ricco di opportunità e di meraviglia.

Una nuova avventura Sono ormai passati tre anni dalla formazione ufficiale di Nacon Studio Milan. Partiamo da una domanda (solo apparentemente) semplice: come sta andando questa nuova avventura? Bene! Anzi ti direi persino "benissimo"! Uno degli aspetti che preferisco è che entrare a far parte della famiglia di Nacon ha portato alla condivisione interna di informazioni e di competenze. Il nostro team audio, che reputo davvero molto buono, ha potuto infatti occuparsi del comparto sonoro di WRC, sviluppato dai ragazzi francesi di Kylotonn. Oppure pensa a Hell is Us di Rogue Factor. In quel caso gli autori hanno lavorato a un'ottima tecnologia per i volti e noi abbiamo potuto utilizzarla per Terminator. Nacon organizza poi delle riunioni costanti, talvolta in presenza e talvolta da remoto, permettendo così la nascita e la costante evoluzione di nuove interazioni tra le varie aziende. Aziende che sono poi specializzate in giochi differenti e che, di conseguenza, portano in tavola diversi "know how". E allora non posso non chiedertelo: quali sono le maestranze che avete portato voi di Nacon Studio Milan agli altri team? Come ti dicevo prima, il nostro team audio è veramente forte e abbiamo potuto prestare le loro abilità anche ad altri team. Poi abbiamo fatto tantissimo QA [Quality Assurance, ovvero dei test mirati per scovare glitch ed errori nei vari giochi N.d.R.], che è servito alla casa madre e che ci ha dato grande soddisfazione. Tutto questo è stato possibile proprio dalla collaborazione con Nacon, che ha portato il nostro studio a raggiungere le circa settanta persone, che ora possiamo suddividere in base all'occorrenza. Prima di Nacon Studio Milan c'era Lunar Great Wall Studios, software house divenuta famosa per il suo lavoro su Another Sight Quali sono le principali differenze tra l'epoca di RaceWard Studio e quella di Nacon? C'è stato un incremento della burocrazia e dei passaggi di comunicazioni, oppure niente di troppo diverso rispetto a prima? Beh, di certo non è rimasto tutto uguale a prima. C'è più burocrazia da seguire e, banalmente, c'è stato bisogno di reclutare nuove persone con abilità differenti da quelle che già avevamo già in RaceWard. Ad esempio, il reparto Narrative non esisteva, abbiamo dovuto rafforzare il reparto animazioni, costruire il reparto combat e via dicendo. Chiaramente alcune nostre figure sono rimaste nel loro ruolo, come per esempio il Lead Designer della fisica che prima si occupava delle sospensioni e ora invece è passato alle armi, ma è stata una vera e propria ricostruzione del team. Pensa anche ai Level Designer: avevamo già da prima un team forte, ma fare piste non significa creare un open world. Questo ci ha portato inevitabilmente a raddoppiare la squadra. Mutando in Nacon senti di aver avuto accesso a un "livello superiore"? Ci sono ragionamenti, anche economici, che ti sei trovato a fare e che non ti aspettavi? Senza dubbio! Banalmente i progetti racing ai quali eravamo abituati non hanno certo il budget richiesto da Terminator. Anche a livello di tempo, prima ce la cavavamo in due anni di sviluppo, mentre ora abbiamo superato il terzo e ci stiamo ancora lavorando. Insomma: si tratta di due approcci completamente differenti, che hanno necessitato di una sorta di nuovo inizio. Il lavoro svolto come RaceWard Studio ha permesso al team di Terminator: Survivors di partire con diverse competenze già acquisite Un nuovo inizio che, come accennavi prima, vi ha però permesso di utilizzare il know how già maturato in passato. Quali sono le skill "passate" che vi hanno più aiutato nella lavorazione di Terminator: Survivors? Vado sul sicuro: la nostra esperienza nel creare titoli di guida ci ha dato una grande mano nelle sezioni a bordo dei veicoli. Per non parlare poi di tutte quelle attività che rimangono sempre uguali, come la conversione del gioco sulle varie piattaforme. Su quello non dovremmo avere problemi in futuro.

La responsabilità di mettere mano a una saga storica Che sensazione trasmette il poter mettere mano a un franchise celebre come quello di Terminator? L'orgoglio prevale sull'ansia da prestazione, oppure per fare bene il proprio lavoro bisogna solo non pensarci e andare avanti? Guarda, personalmente ammetto di non avere alcuna ansia da prestazione. Non nascondo che qualcuno del team possa essere molto emozionato all'idea di lavorare su Terminator, ma devo dire che siamo tutti già abituati a gestire licenze molto importanti. Anche se era un target molto diverso, mettere mano sulle varie licenze legate alla Moto GP ci ha portati a confrontarci sin da subito con le complessità di questo mestiere. Per quanto riguarda Terminator nello specifico, devo dire che siamo stati molto bravi sin da subito nel creare qualcosa che dimostrasse grande rispetto verso il materiale originale. Fortuna vuole che io sia un grande appassionato dei primi due film e che la licenza acquisita ci permetta di lavorare proprio su queste prime due pellicole, che ritengo a mani basse i miglior della saga. Mi sento di dire che siamo stati "eleganti" nel trattare questa IP, che va ben oltre il concetto di "robot killer che uccide gli uomini". Non dobbiamo dimenticare, infatti, che Terminator tratta temi molto più elaborati di quanto non sembri, parlando del presente e del futuro della razza umana (e non solo). Terminator: Survivors è sicuramente un salto molto grande per i ragazzi di Nacon Studio Milan. Un salto che, però, tutto il team era pronto a fare A proposito della narrativa: vi sono stati dati dei precisi paletti da rispettare per la storia? Avete potuto leggere una "Bibbia Narrativa" o qualcosa del genere per aiutarvi nel vostro lavoro? Devo dire di no, purtroppo. E lo dico con cognizione di causa, dato che sono stato proprio io, insieme a un mio amico sceneggiatore, a occuparmi inizialmente della storia principale. Storia che, lo dico con grande piacere, è stata approvata al primo colpo. Ovviamente poi diversi elementi interni sono cambiati, ma la struttura, il soggetto e l'arco narrativo principale non hanno subito alcuna modifica. Ammetto che mi sono trovato molto bene a lavorare StudioCanal [i detentori della licenza N.d.R.], dato che si sono dimostrati molto attenti a fare in modo che il franchise non ne uscisse sfigurato, ma lasciandoci una grande libertà creativa.