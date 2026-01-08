Xbox annuncia un Developer_Direct con Fable, Forza Horizon 6 e Beast of Reincarnation

Con Fable e Forza Horizon 6 in pieno sviluppo, Playground Games è cresciuta notevolmente di recente

Si tratta di un appuntamento particolarmente significativo per Microsoft, visto che il 2026 coincide con il venticinquesimo anniversario di Xbox e la casa di Redmond ha senz'altro il desiderio di celebrarlo nella maniera migliore possibile, segnando il ritorno di alcuni tra i franchise più iconici della piattaforma.

A conferma delle voci che circolavano da alcuni giorni, Xbox ha annunciato un Developer_Direct dedicato a Fable, Forza Horizon 6 e Beast of Reincarnation , che verrà trasmesso il prossimo 22 gennaio a partire dalle 19.00, ora italiana.

Tre titoli di grande spessore

Le voci parlavano di Fable, Gears, Halo e Forza per il nuovo Developer_Direct e si può dire che ci siano andate molto vicine, con due giochi confermati e due che inevitabilmente vedremo in azione più avanti.

Come detto, l'appuntamento è fissato al 22 gennaio, a partire dalle 19.00 ora italiana, e potrete naturalmente seguire il Developer_Direct dal vivo qui su Multiplayer.it, con il commento della redazione.