Xbox annuncia un Developer_Direct con Fable, Forza Horizon 6 e Beast of Reincarnation

Dopo i rumor degli ultimi giorni, arriva la conferma ufficiale: Xbox ha annunciato un Developer_Direct dedicato a Fable, Forza Horizon 6 e Beast of Reincarnation.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   08/01/2026
La protagonista di Fable

A conferma delle voci che circolavano da alcuni giorni, Xbox ha annunciato un Developer_Direct dedicato a Fable, Forza Horizon 6 e Beast of Reincarnation, che verrà trasmesso il prossimo 22 gennaio a partire dalle 19.00, ora italiana.

Si tratta di un appuntamento particolarmente significativo per Microsoft, visto che il 2026 coincide con il venticinquesimo anniversario di Xbox e la casa di Redmond ha senz'altro il desiderio di celebrarlo nella maniera migliore possibile, segnando il ritorno di alcuni tra i franchise più iconici della piattaforma.

Come da tradizione, il nuovo Developer_Direct ci mostrerà il lavoro dietro le quinte di Playground Games, che in questo caso presenterà ben due differenti progetti, appunto Fable e Forza Horizon 6, in entrambi i casi con sequenze di gameplay inedite.

Con Fable e Forza Horizon 6 in pieno sviluppo, Playground Games è cresciuta notevolmente di recente Con Fable e Forza Horizon 6 in pieno sviluppo, Playground Games è cresciuta notevolmente di recente

Ci sarà tuttavia spazio anche per un viaggio in Giappone, presso gli studi di Game Freak, che durante il Developer_Direct presenterà un approfondimento dedicato all'interessante action RPG Beast of Reincarnation, annunciato nel corso dell'ultimo Xbox Games Showcase.

Tre titoli di grande spessore

Le voci parlavano di Fable, Gears, Halo e Forza per il nuovo Developer_Direct e si può dire che ci siano andate molto vicine, con due giochi confermati e due che inevitabilmente vedremo in azione più avanti.

Come detto, l'appuntamento è fissato al 22 gennaio, a partire dalle 19.00 ora italiana, e potrete naturalmente seguire il Developer_Direct dal vivo qui su Multiplayer.it, con il commento della redazione.

