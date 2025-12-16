Data di uscita e prezzi di Factorio per Nintendo Switch 2 e del DLC Space Age sono stati svelati dall'eShop

Il team di Wube Software aveva promesso l'arrivo di Factorio su Nintendo Switch 2 entro dicembre e la promessa sarà mantenuta: secondo quanto riportato dall'eShop, la "Nintendo Switch 2 Edition" uscirà il 22 dicembre , anticipando probabilmente l'annuncio ufficiale degli sviluppatori.

Svelati anche i dettagli dell'espansione Space Age

Tra le novità principali della nuova edizione spiccano la risoluzione a 1080p in modalità portatile e fino a 2160p (4K) con la console collegata al dock, il supporto al VRR, animazioni più fluide, sprite in alta definizione e tempi di caricamento ridotti. Inoltre sarà possibile costruire basi più grandi e utilizzare la modalità mouse grazie ai nuovi Joy-Con 2.

Lo stesso giorno, il 22 dicembre, arriverà anche l'espansione Factorio: Space Age, venduta separatamente al prezzo di 32 euro. Il DLC amplia il gestionale oltre i confini planetari, introducendo l'esplorazione spaziale e la costruzione di fabbriche interplanetarie. Aggiunte non solo contenutistiche, ma che raddoppiano praticamente la scala del titolo, offrendo nuove possibilità strategiche e un livello di sfida ancora più complesso.