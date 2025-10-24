Annunciato Factorio – Nintendo Switch 2 Edition, sarà gratis per chi possiede l'originale su Switch 1

Wube Software ha annunciato Factorio - Nintendo Switch 2 Edition, una versione ottimizzata per sfruttare al meglio l'hardware e le funzionalità della nuova console portatile di casa Nintendo.
Al momento non è stata comunicata una data di uscita precisa, ma il team punta a pubblicarla "il prima possibile", con l'obiettivo di lanciarla entro dicembre. Nessuna informazione nemmeno sul prezzo, ma c'è una buona notizia: chi possiede già Factorio su Nintendo Switch potrà effettuare l'upgrade alla versione Switch 2 in modo completamente gratuito. Il debutto coinciderà anche con l'arrivo dell'espansione Space Age (già disponibile su PC dallo scorso anno), venduta separatamente al prezzo di 35 dollari.
Non solo un aumento di risoluzione
Tra le novità principali della versione Switch 2 spicca l'aumento della risoluzione: 1080p in modalità portatile e supporto fino a 2160p (4K) con la console collegata al dock. È stato inoltre introdotto il supporto al VRR in modalità portatile.
Oltre alla resa visiva migliorata, il gioco includerà animazioni più fluide, sprite ad alta definizione e altri affinamenti grafici. I tempi di caricamento saranno ridotti, sarà possibile costruire basi molto più grandi e verrà supportata anche la modalità mouse tramite i nuovi Joy-Con 2.
Per chi non lo conoscesse, Factorio è un gestionale strategico in tempo reale incentrato sull'automazione industriale. Il giocatore deve costruire e ottimizzare una rete di fabbriche, estrarre risorse, ricercare tecnologie e difendersi da creature ostili. Il cuore del gameplay è la creazione di catene produttive sempre più complesse, con un'enfasi sull'efficienza e la scalabilità.