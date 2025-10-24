Annunciato Factorio – Nintendo Switch 2 Edition, sarà gratis per chi possiede l'originale su Switch 1

Wube Software ha annunciato Factorio - Nintendo Switch 2 Edition , una versione ottimizzata per sfruttare al meglio l'hardware e le funzionalità della nuova console portatile di casa Nintendo.

Non solo un aumento di risoluzione

Tra le novità principali della versione Switch 2 spicca l'aumento della risoluzione: 1080p in modalità portatile e supporto fino a 2160p (4K) con la console collegata al dock. È stato inoltre introdotto il supporto al VRR in modalità portatile.

Oltre alla resa visiva migliorata, il gioco includerà animazioni più fluide, sprite ad alta definizione e altri affinamenti grafici. I tempi di caricamento saranno ridotti, sarà possibile costruire basi molto più grandi e verrà supportata anche la modalità mouse tramite i nuovi Joy-Con 2.

Per chi non lo conoscesse, Factorio è un gestionale strategico in tempo reale incentrato sull'automazione industriale. Il giocatore deve costruire e ottimizzare una rete di fabbriche, estrarre risorse, ricercare tecnologie e difendersi da creature ostili. Il cuore del gameplay è la creazione di catene produttive sempre più complesse, con un'enfasi sull'efficienza e la scalabilità.