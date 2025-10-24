Call of Duty: Black Ops 7 per PC e Xbox è in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile Call of Duty: Black Ops 7 per PC e Xbox in due edizioni differenti. Il Bundle Cross-Gen è disponibile a 67,60 € invece di 80 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. L'Edizione Cassaforte, invece, è disponibile a 92,34 € invece di 110 €. Potete acquistarla sempre tramite questo link o attraverso il box sottostante. In questo caso si tratta dei giochi da riscattare su Microsoft Store. Vediamo meglio ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Contenuti delle edizioni
Nel primo caso il gioco sarà disponibile nelle versioni per PC, Xbox One e Xbox Series X/S. L'Edizione Cassaforte, invece, include diversi bonus:
- Blackcell (contenuti esclusivi, Battle Pass e 20 salti di livello)
- Collezione operatore
- Collezione maestria
- Pacchetto Gobblegum Ultra
- Pacchetto sfida Reznov
- Guild ovveride weapon camo
Si tratta del nuovo titolo della serie ambientato nel 2035, un anno in cui il mondo è sull'orlo del caos a causa di conflitti violenti. L'innovativa campagna vi permetterà di affrontare numerose sfide in compagnia o da soli, esplorando diversi ambienti, dai tetti giapponesi illuminati dai neon alla costa mediterranea. La modalità multigiocatore comprende 16 mappe 6v6 e due mappe 20v20 al lancio. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere le nostre prime impressioni dopo aver provato la beta del gioco.