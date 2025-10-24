Call of Duty: Black Ops 7 per PC e Xbox è in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile Call of Duty: Black Ops 7 per PC e Xbox in due edizioni differenti. Il Bundle Cross-Gen è disponibile a 67,60 € invece di 80 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. L'Edizione Cassaforte, invece, è disponibile a 92,34 € invece di 110 €. Potete acquistarla sempre tramite questo link o attraverso il box sottostante. In questo caso si tratta dei giochi da riscattare su Microsoft Store. Vediamo meglio ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.