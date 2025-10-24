Mass Effect 5 potrebbe non vedere il ritorno di un'attrice iconica

Mass Effect 5 potrebbe non vedere il ritorno di Jennifer Hale, l'attrice che ha prestato la propria voce alla versione femminile del Comandante Shepard e ha confessato di non essere ancora stata contattata da BioWare per riprendere quel ruolo... o qualsiasi altro.

La Hale ha detto che accetterebbe a occhi chiusi di lavorare al nuovo capitolo della serie, laddove le venisse chiesto di tornare. Non solo: sarebbe disposta a interpretare anche un personaggio differente: "Amo quell'universo e sono pronta, in qualsiasi momento."

Chiaramente non sappiamo se Shepard tornerà nel nuovo episodio, ma l'attrice ha invitato i fan a far sentire la propria voce per rivederlo in qualche modo: anche qualora si trattasse di un semplice ologramma esposto in un museo del futuro.

"Più glielo chiederete, più aumenteranno le probabilità che accada", ha affermato Hale, convinta che la community degli appassionati possa davvero incidere sulle decisioni del team di sviluppo, specie in questa fase.