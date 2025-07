La serie TV di Mass Effect condivide qualcosa con quella di Fallout, ed è un'ottima notizia

All'epoca dell'annuncio era stato menzionato solo Daniel Casey come sceneggiatore responsabile della traduzione in forma televisiva di Mass Effect, ma ulteriori nomi sono emersi nei giorni scorsi a completare un po' il team di produzione.

In attesa di ulteriori informazioni, già questo elemento potrebbe rappresentare un'ottimo punto di partenza per la serie TV di Mass Effect, che è stata annunciata lo scorso novembre ed è in lavorazione per Amazon Prime Video, esattamente come l'adattamento televisivo della celebre serie di Bethesda e Interplay.

Un team di produzione dalle grandi capacità

In verità, gli indizi sulla presenza di altri personaggi di notevole interesse si trovavano già all'interno di un messaggio pubblicato dallo stesso Casey in occasione dell'annuncio della serie TV di Mass Effect, mesi fa, menzionando chiaramente la presenza di Scott Farris.

"Sto lavorando a una serie di Mass Effect per Amazon. Abbiamo il via libera per iniziare la nostra writer's room all'inizio del 2025. Fare le cose per bene è stata e continua ad essere la massima priorità da quasi due anni (anche se l'anno scorso ci siamo fermati per lo sciopero)", aveva scritto Casey a novembre dello scorso anno.

"Abbiamo un'ottima sceneggiatura pilota e una scaletta per la serie, il team di Amazon (lo stesso di #fallout, incluso il fantastico @scottfarris) è incredibile. Aspetto ulteriori aggiornamenti. Questo sarà il prossimo anno/due anni della mia vita. E sarà speciale."

Scott Farris è in effetti un dirigente senior dello sviluppo presso Amazon MGM Studios e Prime Video, lavora per l'azienda da oltre un decennio ed è uno dei principali responsabili della serie TV di Fallout, con il suo team che è sostanzialmente al lavoro anche su Mass Effect, come riferito dallo stesso Casey.

Ovviamente questo non significa che le due serie siano destinate a raggiungere gli stessi risultati: quella di Fallout ha ottenuto un grande successo anche grazie alla presenza di Jonathan Nolan e al soggetto molto particolare, oltre a un cast molto carismatico, tutti elementi su cui la serie di Mass Effect deve ancora dimostrare il suo potenziale.