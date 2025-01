Mass Effect 5 sarebbe lontano anni e anni: forse il team prima si occuperà di altro

Sì, ma non del tutto: pare infatti che non dobbiate aspettarvi di vedere l'arrivo di Mass Effect 5 (nome non ufficiale, ricordiamo) a breve termine.

BioWare ha speso molte energie negli ultimi anni per la creazione di Dragon Age: The Veilguard e pare che il progetto sia oramai concluso. Come sempre ci saranno aggiornamenti e magari anche piccole novità, ma di norma questi contenuti non richiedono l'intero team. Possiamo quindi supporre che lo sviluppatore si possa dedicare al prossimo Mass Effect ?

Lo sviluppo di Mass Effect è appena iniziato

Come ha spiegato nel suo ultimo video sul suo canale personale YouTube il veterano di BioWare e Dragon Age Mark Darrah - che di recente ha lavorato come consulente per The Veilguard -, lo sviluppo del prossimo Mass Effect è appena iniziato e la compagnia sta ancora gestendo la pianificazione del progetto.

"Mass Effect non è pronto per avere improvvisamente un team di 250 o 300 persone", dice Darrah. Il suo ragionamento è che il nuovo Mass Effect non è stato avviato parallelamente a The Veilguard e quindi, a differenza dei progetti passati di BioWare, non si tratta semplicemente di far saltare tutti gli sviluppatori da un gioco all'altro. In pratica, Mass Effect è ancora in una fase di pre-produzione; BioWare potrà assegnarli del personale solo quando i responsabili del progetto avranno definito la portata, le tempistiche di sviluppo e altri dettagli fondamentali.

Fino ad allora, Darrah afferma che il team "dovrà trovare un altro lavoro all'interno del resto dell'organizzazione EA". Nel frattempo, "il team di Mass Effect si occuperà di capire cosa sarà Mass Effect, di definire la struttura e di prepararsi ad accogliere un team di dimensioni molto più grandi".

Ricordiamo che questo nuovo Mass Effect è stato confermato nel novembre 2020. Nell'aprile 2022 era stato affermato invece che il gioco era "nelle prime fasi di sviluppo". Probabilmente dovremo attendere ancora anni prima di avere solide conferme sul videogioco.

Nel frattempo, però, i fan di Mass Effect 5 credono che il sistema morale ritornerà a causa di questa immagine ufficiale.