I prossimo occhiali Meta potrebbero essere in collaborazione con Oakley per sportivi e ciclisti

Meta sta esplorando nuove possibilità nel mondo degli occhiali smart e, secondo un report di Bloomberg, il prossimo modello potrebbe essere sviluppato in collaborazione con Oakley , il marchio famoso per il suo appeal tra gli sportivi e i ciclisti. Questi nuovi occhiali, indicati internamente come "Supernova 2", promettono di integrare tecnologie avanzate in un design pensato per l'uso sportivo.

Tecnologia e design per gli sportivi

I Supernova 2, derivati dagli occhiali Oakley Sphaera, si distinguerebbero per la posizione della fotocamera, spostata al centro della montatura. Questa scelta non è solo estetica, ma pensata per migliorare la praticità durante attività come il ciclismo o altre discipline outdoor. Anche se i dettagli tecnici non sono stati ancora svelati, è probabile che i nuovi modelli includano funzionalità simili agli attuali Ray-Ban Meta Glasses, già apprezzati per l'integrazione tra design e tecnologia.

Il modello Sphaera

Il focus su sportivi e atleti richiederà però ulteriori accorgimenti. Per competere in questo segmento, Meta e Oakley dovranno affrontare sfide come il peso degli occhiali, la resistenza al sudore e una batteria sufficientemente performante per le attività di lunga durata.