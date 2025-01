I fan di Mass Effect 5 credono che il sistema morale ritornerà a causa di questa immagine ufficiale

Sebbene lo sviluppatore - BioWare - non abbia confermato nulla, il che significa che per ora possiamo solo prendere la speculazione con le pinze, alcuni fan come l'utente di Twitter Kalaelizabeth credono di aver individuato un furtivo cenno al sistema Eroe/Rinnegato di Mass Effect, nascosto in bella vista .

I fan di Mass Effect pensano di aver individuato un indizio che indica il ritorno in Mass Effect 5 del sistema di moralità caratteristico della serie.

Le speculazioni sul sistema morale di Mass Effect 5

Nel tweet qui sotto potete vedere qual è la fonte dell'opinione del fan. In una immagine ufficiale è presente un disegno che ricorda il simbolo positivo del sistema morale di Mass Effect. Ovviamente serve un po' di fantasia per notare la cosa.

Il tutto è legato poi a un tweet di Michael Gamble - project director ed executive producer presso BioWare - che stava commentando proprio il sistema morale della serie, spiegando che sebbene il fatto che molti preferiscano giocare da eroe non significa che non debba esistere la possibilità di essere dei rinnegati, visto che altrimenti essere un eroe non sarebbe una scelta ma un obbligo.

Gable ha poi risposto alla speculazione del fan, affermando che lui stava commentando solo al vecchia saga, ma che dovremo attendere e vedere se il sistema morale sarà presente anche in Mass Effect 5. Anche questo commento potrebbe essere considerato un piccolo riferimento? In ogni caso, per ora si tratta solo di speculazioni.

