La serie TV di Mass Effect di Amazon Prime Video ha trovato il suo showrunner

I lavori sulla serie TV Prime Video di Mass Effect continuano e hanno appena fatto un passo importante con l'ingaggio, da parte di Amazon MGM Studios, di Doug Jung come showrunner, ovvero la figura chiave responsabile della direzione creativa.

Doug Jung è noto per aver scritto la sceneggiatura di Star Trek Beyond (2016) e ha lavorato a diverse serie TV, tra cui Mindhunter, Banshee e Big Love. Ha anche co-scritto The Cloverfield Paradox e ha ricoperto il ruolo di produttore esecutivo per The Chief of War, la miniserie con Jason Momoa, in arrivo quest'anno su Apple TV+. Insomma, parliamo di un curriculum di tutto rispetto.