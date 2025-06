Con Wear OS 6 la batteria dei Pixel Watch potrebbe durare di più: tutti i dettagli sulla nuova funzionalità

Ricarica ottimizzata

Molti dispositivi sono ormai dotati di una funzione in grado di sospendere la carica all'80%, in modo da preservare la batteria e quindi prolungarne la durata. Per ora i Pixel Watch non sono ancora dotati di questa feature, ma pare che le cose cambieranno. Inoltre, sarà possibile annullarla in qualsiasi momento, se volete caricare lo smartwatch al 100%. Molto probabilmente questo tipo di ricarica adattiva funzionerà in modo analogo agli smartphone Pixel, ma dalle stringhe non è possibile identificare la percentuale esatta o la tempistica.

Le nuove impostazioni (Fonte: Android Authority)

Si tratta comunque di una novità molto utile che permetterà di far durare più a lungo la batteria dei Pixel Watch. A confermare ulteriormente queste informazioni sono alcuni indizi trovati nell'app Pixel Watch Management Service, dove viene menzionato l'arrivo della ricarica adattiva. Ovviamente vi aggiorneremo non appena avremo conferme ufficiali.