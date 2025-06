Un leak svela le specifiche tecniche e le suonerie di Google Pixel 10 Pro

Il prototipo in esame sarebbe equipaggiato da 16 GB di RAM , con 256 GB di memoria interna . Il nuovo modello monterà inoltre il modem 5G Exynos 5400 , lo stesso utilizzato sulla precedente serie Google Pixel 9. Il video trapelato getterebbe luce anche sulle nuove suonerie che saranno disponibili nelle impostazioni della serie Google Pixel 10, che comprendono " The Next Adventure ", " Kernel " e infine " Fresh Morning ".

Secondo quanto riportato dal leak dell'informatore Mystic Leaks sul social network X, le immagini trapelate in Rete mostrerebbero un presunto prototipo di Google Pixel 10 Pro con un design del tutto simile a Google Pixel 9 Pro, evidenziando cambiamenti davvero minimi e impercettibili come si rumoreggiava ormai da diverse settimane. Ricordiamo che la nuova serie Google Pixel 10 monterà verosimilmente il processore Google Tensor G5 , realizzato da TSMC con nodo produttivo di terza generazione a 3 nanometri. Stando a quanto riportato dallo stesso informatore di cui sopra, il nuovo processore Google Tensor G5 sarà composto rispettivamente da un core principale Cortex-X4 , due core d'efficienza Cortex-A725 , 3 core d'efficienza Cortex-A725 e infine un core d'efficienza Cortex-A520 .

Quando uscirà la nuova serie Google Pixel 10

Al momento non conosciamo ancora un preciso periodo d'uscita per la nuova serie Google Pixel 10: stando ai rumor la compagnia avrebbe deciso di presentare i nuovi modelli di smartphone in occasione del prossimo evento Made by Google che si terrà a metà agosto, con il lancio pochi giorni dopo.

Google Pixel 10

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia produttrice. Non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.