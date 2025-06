Triss Merigold va al mare nel cosplay di Masha Gotye a tema The Witcher 3

Le celebrazioni per il decimo anniversario dalla pubblicazione di The Witcher 3: Wild Hunt hanno riacceso la fiamma della passione anche tra i cosplayer, che nelle ultime settimane hanno proposto molte rappresentazioni dei personaggi del GDR di CD Projekt RED, alcune molto fedeli al titolo altre più originali. Ne è un esempio quello di Triss Merigold firmato da Masha Gotye.

Triss Merigold è un personaggio di spicco nella trilogia videoludica di The Witcher. Potente maga e amica fidata di Geralt di Rivia, ha un ruolo fondamentale sia nelle vicende politiche che nelle dinamiche personali del protagonista. In base alle scelte del giocatore, Triss può diventare una delle sue principali storie d'amore, aggiungendo una dimensione romantica alla narrazione, che si discosta dal canone dei romanzi di Andrzej Sapkowski. Oltre alle sue capacità magiche, è rinomata per le sue doti di guaritrice e per la sua influenza nelle lotte di potere che attraversano il mondo di The Witcher.