Il cosplay di EVE da Stellar Blade di pugoffka_sama ci prepara al lancio della versione PC

Dopo aver riscosso un buon successo su PS5 lo scorso anno, finalmente Stellar Blade è in dirittura d'arrivo anche su PC il prossimo 12 giugno. Molte cosplayer ne stanno approfittando per realizzare nuovi cosplay della protagonista EVE, vediamo quello firmato da pugoffka_sama.

EVE fa parte dell'Unità Aerea inviata dalla Colonia sulla Terra con la missione di sterminare i Naytiba, creature enigmatiche e terrificanti che hanno portato la civiltà umana sull'orlo dell'estinzione. Tuttavia, la missione si rivela estremamente pericolosa e quasi tutto il suo plotone viene annientato durante la fase di atterraggio e subito dopo lo sbarco. All'apperenza unica sopravvissuta al massacro, EVE decide di allearsi con Adam, un predone che fa parte dei pochi esseri umani ancora in vita sulla Terra, e con Lily, un'ingegnera mandata in missione anni prima. Insieme, i tre uniscono le forze per sostenere la comunità di Xion, l'ultima città umana, e affrontare la minaccia rappresentata dai Naytiba.