Il cosplay di Momo Ayase da DanDaDan di owllit si prepara al lancio della Stagione 2 dell'anime su Netflix

Il lancio della seconda stagione dell'anime di DanDaDan si avvina a grandi passi e ovviamente i fan sono in fermento e non vedono l'ora di scoprire il proseguo delle avventure paranormali di Momo e "Okarun". Vale anche per il panorama dei cosplayer, con owllit che ci propone un cosplay di Momo Ayase per ingannare l'attesa che ci separa dalla messa in onda dei nuovi episodi dal 3 luglio.

Momo è una giovane studentessa e protagonista femminile di DanDaDan, un'opera che fonde elementi soprannaturali e fantascientifici. Convinta sostenitrice dell'esistenza degli spiriti, rifiuta categoricamente l'idea che gli alieni siano reali. Questa sua ferma convinzione la mette in contrasto con Ken Takakura, il quale invece crede esattamente il contrario. Per stabilire chi abbia ragione, i due decidono di mettersi alla prova con una sfida: Ken si reca in un luogo noto per la presenza di entità spiritiche, mentre Momo deve visitare un sito famoso per gli avvistamenti extraterrestri. Tuttavia, scopriranno che entrambi avevano ragione e la ragazza troverà sarà ben oltre le sue aspettative: un trio di alieni dall'aspetto inquietante la cattura con l'intento di studiarla, risvegliando accidentalmente i suoi potenti poteri psichici, grazie a quali può affrontare extraterrestri e spiriti ispirati al folklore giapponese.