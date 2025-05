Samsung rivoluziona il gaming con tante funzionalità interessanti: ecco il nuovo Game Booster

Definita come la rivoluzione dei software Samsung, la One UI 8 si prepara a sbarcare sui futuri Galaxy e propone una serie di novità anche nel comparto gaming. Game Booster si aggiorna infatti con una versione migliorata e ricca di nuove funzionalità volte a offrire un'esperienza ancora più gratificante. Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Tutte le novità di Game Booster

In attesa della One UI 8 (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo), gli aggiornamenti di Game Booster sono già disponibili con la One UI 7 nella versione 7.0.51.13, ricca di novità interessanti. Si parte da Max Boost, funzione da attivare se volete ottenere le massime prestazioni durante il gioco (attenzione, però, perché chiaramente potrebbero esserci consumi maggiori di batteria ed eventuali surriscaldamenti, soprattutto con i modelli più vecchi e meno performanti).

Arrivano anche Respawn timer e Game Sound; il primo dovrebbe presentarsi sotto forma di timer che vi permetterà di sapere quanto tempo ci vorrà prima di poter riprendere una partita, mentre il secondo è strettamente legato all'audio di gioco.

L'interfaccia di Game Booster per dispositivi Samsung (in questo caso Game Sound)

Molto utile anche AI Mute, feature che attiva il silenziamento intelligente in caso di inattività. L'aggiornamento include anche opzioni dedicate alle notifiche su schermo, con la possibilità di farle diventare semi-trasparenti, nonché di farle scomparire regolando la velocità di spostamento. In questo modo potrete continuare a ricevere notifiche in piena partita, ma non in modo invasivo.