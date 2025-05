One UI 8 sbarca sui pieghevoli Galaxy: IA, condivisione smart e tante novità

I dispositivi pieghevoli Galaxy saranno i primi ad accogliere la One UI 8, definita come una rivoluzione dei software Samsung . Verrà inoltre integrato Android 16, che offrirà a sua volta un'esperienza ancora più fruibile e personalizzabile in base alle proprie esigenze. Come sempre, l'intelligenza artificiale continua a giocare un ruolo cruciale in questi aggiornamenti, grazie all'integrazione con Galaxy AI. Scopriamo quindi tutti i dettagli su One UI 8, in arrivo quest'estate.

Un’esperienza più fluida e semplice

One UI 8 approderà inizialmente sui dispositivi pieghevoli Samsung, ma successivamente arriverà su molti altri prodotti Galaxy. Tra le novità principali troviamo la multimodalità intelligente, in grado di captare cosa si sta guardando in un determinato momento, offrendo anche una comunicazione naturale e fluida. Come già anticipato, l'IA è una componente fondamentale, ma l'ottava generazione di One UI sarà anche la prima a integrare Android 16, grazie alla collaborazione tra Samsung e Google. Tra l'altro, la funzione Now Bar precedentemente introdotta in One UI 7 è disponibile come API pubblica, mentre Samsung DeX arricchisce ulteriormente One UI 8 con la nuova modalità desktop per Android 16.

L'interfaccia di One UI 8

A proposito di IA, Now Bar e Now Brief sono stati migliorati per offrire un'esperienza ancora più fruibile, complice anche un sistema di sicurezza avanzato. I dati sensibili saranno infatti protetti dal resto del sistema grazie a Samsung Knox Vault, che combina un processore di sicurezza con una memoria protetta. Insomma, non si tratta solo di un'interfaccia inedita, bensì di nuove funzionalità in cui l'intelligenza artificiale diventa sempre più utile e importante.