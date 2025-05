PlayStation VR2 costa sempre meno su Amazon in occasione dei Days of Play di Sony

In occasione dei Days of Play, gli sconti di Amazon Italia ci garantiscono una promozione molto interessante e ora potete risparmiare utilizzando l'offerta per PlayStation VR2. Il prezzo attuale è più basso del 33% rispetto al prezzo consigliato indicato da Amazon. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma la differenza è di circa 30€. Il visore di Sony è venduto e spedito da Amazon. Il prezzo consigliato secondo Amazon è 599,99€. Il prezzo più basso recente è 449€.