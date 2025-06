One UI 7: come tornare alla vecchia tendina unificata delle notifiche con pochi passaggi

Con One UI 7, Samsung ha cambiato la gestione delle notifiche, ma molti utenti preferiscono la visualizzazione unificata. Ecco come tornare al vecchio sistema in pochi passaggi.

Con l'arrivo di Android 15 e dell'interfaccia One UI 7, Samsung ha deciso di introdurre una gestione delle notifiche completamente rinnovata. In passato, con One UI 6.1.1 e versioni precedenti, la tendina delle notifiche era un'unica area che includeva sia le notifiche, sia i quick settings, offrendo un accesso rapido e pratico a tutte le funzioni. La nuova versione, invece, ha adottato un'impostazione più moderna, separando queste due sezioni: le notifiche si visualizzano scorrendo dalla parte sinistra dello schermo, mentre i quick settings sono accessibili dalla destra.

Perché la nuova gestione delle notifiche non piace a tutti Molti utenti hanno trovato questa scelta poco intuitiva e scomoda. Abituati per anni alla classica tendina unificata, in molti hanno avuto difficoltà ad adattarsi alla nuova interfaccia divisa. La novità, pur essendo allineata alle linee guida generali di Android 15, ha creato un po' di disorientamento per chi è abituato a controllare tutto con un solo swipe. Samsung ha deciso di rispondere alle esigenze di chi preferisce la visualizzazione tradizionale, inserendo la possibilità di tornare al vecchio sistema attraverso un semplice cambio nelle impostazioni. Come cambiare la tendina

Come tornare alla tendina unificata su One UI 7 Fortunatamente, ripristinare la vecchia gestione delle notifiche è un'operazione semplice che non richiede particolari conoscenze tecniche. Ecco come fare: Scorrete verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire la tendina delle notifiche .

. Toccate l'icona a forma di pennino (modifica) in alto a destra.

(modifica) in alto a destra. Selezionate la voce Impostazioni pannello nell'angolo in alto a sinistra.

pannello nell'angolo in alto a sinistra. Nel menu che appare, scegliete Unite invece di Separate. Con questa semplice procedura, la tendina tornerà a mostrare le notifiche e i quick settings nello stesso spazio, proprio come nella precedente versione di One UI. In questo modo potrete mantenere la comodità di avere tutto a portata di mano con un solo swipe, indipendentemente dal lato dello schermo da cui partite.