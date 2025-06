Sony ha annunciato un nuovo State of Play: data e orario dell'evento PlayStation di giugno

Sony ha annunciato un nuovo State of Play . Ed è anche vicinissimo. Infatti, l'appuntamento targato PlayStation è in programma per le 23:00 italiane di domani, mercoledì 4 giugno .

I dettagli sull'evento

L'annuncio è arrivato tramite le pagine del PlayStation Blog, dove apprendiamo che l'evento durerà più di 40 minuti, il che suggerisce uno show piuttosto corposo e sicuramente ricco di novità.

Ma cosa possiamo aspettarci di concreto? Purtroppo a questo proposito Sony ha preferito non sbottonarsi più di tanto, limitandosi ad invitare i giocatori a guardare la diretta per "notizie e aggiornamenti sui giochi imperdibili in arrivo su PS5. Lo show presenta una selezione di titoli straordinari creati da sviluppatori di tutto il mondo".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Stando a questa striminzita descrizione, possiamo dare per scontato che al nuovo State of Play prenderanno parte anche studi e publisher di terze parti. Ad esempio, proprio in questi giorni si sono intensificate le voci di corridoio sul possibile annuncio imminente di Resident Evil 9.

Ovviamente la speranza è quella di ricevere novità anche da parte dei PlayStation Studios. È probabile che per l'occasione rivedremo in azione Marathon e Ghost of Yotei, in vista del lancio fissato rispettivamente il 23 settembre e il 2 ottobre, ma non sono da escludere possibili annunci a sorpresa da parte di altri studi interni di Sony. Ad esempio, da mesi si vocifera di uno spin-off di God of War ambientato in Grecia. Sarà vero? Lo scopriremo domani sera.

Voi cosa vi aspettate dallo State of Play di giugno? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.