I giochi "gratis" per PS4 e PS5 del PlayStation Plus Essential di giugno sono disponibili

Ricordiamo dunque la lista dei titoli disponibili da oggi per gli abbonati a tutti i livelli di Plus, come annunciato la scorsa settimana dalla compagnia:

Seguendo lo schema standard dell'iniziativa, ricordiamo che i giochi "gratis" per PS4 e PS5 del PlayStation Plus Essential del mese di giugno sono disponibili da oggi , martedì 3 giugno 2025, o almeno tre dei quattro previsti, visto che uno di questi è stato messo a disposizione già da alcuni giorni.

I giochi gratis di giugno su PlayStation Plus

Tutti i giochi elencati sopra possono essere scaricati e aggiunti gratuitamente alla propria libreria dagli abbonati a tutti i livelli del servizio Sony, ovvero PlayStation Plus Essential, Extra e Premium.

Si tratta di titoli decisamente noti, a partire da NBA 2K25, ovvero il nuovo capitolo della celebre simulazione di basket da parte di 2K, ormai rimasta praticamente senza rivali sulla scena videoludica. Il nuovo capitolo porta con sé molte novità in termini di modalità e contenuti, incluse ovviamente le licenze aggiornate all'ultima stagione NBA.

Alone in the Dark è il remake dell'omonimo titolo Infogrames che ha fatto la storia del genere survival horror, di fatto inventando questa tipologia di gioco nella forma in cui si è venuto ad affermare negli anni 90. Il nuovo gioco è un rifacimento totale dell'originale, che riprende i personaggi originali di Emily Hartwood e Edward Carnby e la storia classica all'interno di Derceto, ma con alcune variazioni applicate e ovviamente una veste grafica completamente rinnovata.

Bomb Rush Cyberfunk è un action in cel-sharing che ricorda da vicino le atmosfere di Jet Set Radio, in cui i giocatori sono equipaggiati di un boostpack per muoversi velocemente negli scenari e bombolette spray per verniciare il mondo circostante di New Amsterdam.

Infine, Destiny 2: La Forma Ultima è l'espansione più recente del celebre FPS-RPG online multiplayer di Bungie, che introduce una sorta di scontro finale con le forze oscure del Testimone con una nuova campagna, raid, assalti e ovviamente nuove armi, equipaggiamenti e in generale bottino da conquistare.