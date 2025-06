La custodia per Nintendo Switch 2 costa sempre meno con questo coupon di Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una custodia per Nintendo Switch 2 : la console è oramai alle porte e avere un modo per tenerla al sicuro è fondamentale. Con il modello di TiMOVO avete tutta la protezione necessaria e la possibilità di portare con voi giochi e accessori. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 14% a cui si somma un coupon da attivare sotto il prezzo (guardate l'immagine poco sotto per capire dove). Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 20.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è spedito da Amazon.

Le caratteristiche della custodia per Nintendo Switch 2 di TiMOVO

Questa custodia per la nuova console di Nintendo, permette non solo di trasportare Switch 2, ma anche videogiochi e accessori. Dispone di uno spazio per tenere caricatore, due Joy-Con extra e un pannello morbido che non solo protegge lo schermo da ogni potenziale graffio ma ha anche dieci slot per tenere le schede gioco di Nintendo Switch 2.

Dove attivare il coupon di Amazon per la custodia per Nintendo Switch 2 di TiMOVO

Se però vi piace l'idea di avere il modello ufficiale di Nintendo, sappiate che trovate anche quello su Amazon, semplicemente a un prezzo superiore. Quest'ultimo ha spazio per sei schede gioco e due laccetti per Joy-Con 2. Non potete portare altri accessori come il caricatore.