PlayStation Plus: annunciati i giochi “gratis” di giugno per PS4 e PS5

In occasione dell'annuncio dei programmi dei Days of Play di quest'anno, Sony ha svelato prima del solito i giochi mensili del PlayStation Plus Essential di giugno , che tutti gli abbonati potranno riscattare e aggiungere alla propria libreria digitale senza costi aggiuntivi. La maggior parte sarà disponibile da martedì 3 giugno , mentre Destiny 2: La Forma Ultima lo sarà già da domani, mercoledì 28 maggio.

Scopriamo le novità di giugno di PlayStation Plus Essential

Tutti i giochi sopraelencati saranno disponibili fino al 30 giugno, dopodiché verranno sostitiuiti dalla nuova line-up di luglio del tier Essential. Facciamo una panoramica delle nuove aggiunte.

Partiamo da NBA 2K25, che in realtà non ha bisogno di grandi presentazioni. Si tratta dell'episodio più recente della serie sportiva basata sulla pallacanestro di 2K. Porta con sé tantissime modalità e contenuti, incluse le classiche la Mia Carriera e My Team, e mira a stabilire un nuovo livello di realismo e autenticità sfruttando Pro Play, la tecnologia di motion capture che trasforma in virtuali le vere partite dell'NBA. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di NBA 2K25.

Alone in the Dark è il remake del classico survival horror del 1992. Il gioco segue le vicende di Emily Hartwood e Edward Carnby, un investigatore privato, mentre esplorano la Derceto Manor, un manicomio per malati mentali, alla ricerca dello zio scomparso di Emily. Il gioco presenta una prospettiva in terza persone, abbandonando le inquadrature fisse dell'originale, mettendo sul piatto un gameplay che combina combattimento con armi da fuco e oggetti da lancio, con il giocatore che dovrà gestire con parsimonia le risorse a propria disposizione. Ecco la nostra recensione.

Proseguiamo con Bomb Rush Cyberfunk. Si tratta di un action in cel shading che ricorda molto le atmosfere di Jet Set Radio e ci catapulta in un mondo cyberfunk, dove tutti sono equipaggiati con boostpack e bombolette spray per creare graffiti. Il gioco è ambientato nella città futuristica di New Amsterdam, dove i giocatori controllano Red, un writer di graffiti con una testa cibernetica. L'obiettivo è dominare la città attraverso graffiti, acrobazie e sfide contro altre crew, mentre si affronta la polizia in spettacolari inseguimenti. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione.

Concludiamo con Destiny 2: La Forma Ultima. Si tratta dell'espansione più recente dell'MMO di Bungie che va a chiudere il percorso narrativo iniziato con il primo Destiny, con i Guardiani dovranno affrontare lo scontro finale con le forze oscure del Testimone, che vuole soggiogare il Viaggiatore. Il DLC introduce una nuova campagna, raid, assalti, bottino da ottenere e molto altro ancora. Ecco tutto quello che c'è da sapere, nella nostra recensione di Destiny 2: La Forma Ultima.

