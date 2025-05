Sony svela in anteprima alcuni giochi di PlayStation Plus Extra e Premium in arrivo a giugno

In ogni caso, questi dovrebbero essere i primi giochi di giugno per PlayStation Plus Extra e Premium, a cui se ne aggiungeranno poi altri ma che già danno una buona idea di quello che potremo aspettarci il mese prossimo.

Nel comunicato, Sony specifica che si tratta di "un'aggiunta ai nostri normali contenuti del Catalogo dei giochi per giugno", dunque questi giochi vanno presi come una parte dell'offerta per il prossimo mese, che verrà poi annunciata in maniera completa secondo la solita tempistica prevista, ovvero probabilmente l'11 giugno, con disponibilità dal 17 giugno.

In occasione dei vari annunci sulle iniziative dei PlayStation Days of Play, Sony ha anche svelato in anteprima alcuni dei giochi che arriveranno nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium nel mese di giugno , al momento quattro titoli per il catalogo Extra e due classici di notevole spessore.

Si comincia bene all'inizio di giugno

Vediamo dunque l'elenco parziale annunciato finora da Sony in occasione dei Days of Play 2025, a cui dobbiamo aggiungere anche i giochi PlayStation Plus Essential già annunciati in queste ore e le numerose offerte e sconti previsti per questo periodo di celebrazioni a tema PlayStation.

La copertina di Skull and Bones

PlayStation Plus Extra:

Another Crab's Treasure | PS5 (disponibile dal 29 maggio)

Skull and Bones | PS5 (disponibile dal 2 giugno)

Destiny 2: Collezione storica | PS5, PS4 (disponibile dal 4 giugno)

Grand Theft Auto III | PS4, PS5 (disponibile dal 10 giugno)

PlayStation Plus Premium:

Myst | PS5, PS4

Riven | PS5, PS4

A questi giochi si aggiungono poi due nuove versioni di prova esclusivamente dedicate agli utenti Premium, ovvero la demo di Kingdom Come: Deliverance 2 per PS5 e quella di Sid Meier's Civilization 7 per PS5 e PS4, entrambe disponibili dal 28 maggio e che consentiranno di provare i titoli in questione per alcune ore.

In ogni caso, per conoscere poi l'elenco completo dei giochi che saranno messi a disposizione a giugno nel catalogo Plus Extra e Premium ci sarà probabilmente da attendere l'annuncio in arrivo probabilmente l'11 giugno, salvo situazioni particolari.