PS Plus Extra e Premium perderanno almeno 6 giochi a giugno: vediamo l'elenco

Precisamente, la sezione "Ultima occasione per giocare" di PS Plus segnala ora che almeno sei videogiochi saranno rimossi .

Come ogni mese Sony aggiunge giochi al suo servizio in abbonamento per PlayStation, precisamente ai livelli Extra e Premium . Così come dà, però, la compagnia giapponese toglie e infatti a giugno ci saranno alcune defezioni.

I giochi di PS Plus che saranno rimossi a giugno

L'informazione arriva direttamente dal PS Store tramite PS5, in un immagine che trovate poco sotto e che è stata condivisa da un utente tramite ResetEra. Precisiamo subito che non significa che questi siano gli unici giochi che saranno rimossi: potrebbero essercene altri che non compaiono in questa lista.

La lista include:

Monster Hunter Rise

After Us

Kayak VR Mirage

Rogue Legacy 2

Inscryption

Avicii invector

Si tratta di un pacchetto di giochi interessanti, che include alcuni nomi a cui dovreste dare un'occhiata. In particolar modo, suggeriamo di giocare Inscryption fintanto che siete in tempo, visto che non è troppo lungo. Opere come Monster Hunter Rise, invece, sono oramai da evitare a meno che siate pronti a dedicarci moltissime ore ogni giorni a maggio e inizio giugno prima della rimozione.

I giochi di PS Plus che saranno rimossi a giugno

Ovviamente potreste anche provare i giochi che stanno per essere rimossi così da capire se vi interessano realmente e poi acquistarli, magari al primo sconto.

Infine, vi segnaliamo che da oggi sono disponibili i giochi di PS Plus Extra e Premium nuovi.