Inscryption, la recensione del capolavoro indie di Devolver Digital e Daniel Mullins

Viaggio

La porta della casetta di Inscryption

Cos'è Inscryption? Questa è la domanda che molti si stanno ponendo, soprattutto se conoscono la stranezza delle opere precedenti di Mullins (The Hex e Pony Island). La risposta più diretta sarebbe: è un gioco di carte. Pensiamo però che sia una risposta scorretta, o per meglio dire, estremamente parziale. La maggior parte delle ore spese in Inscryption verranno spese giocando a carte, vero, ma queste sono solo il mezzo, non il fine.

Non bisogna infatti approcciare Inscryption come un deckbuilding rogue-lite (lo è, ma non lo è... complicato), ma come un'avventura. Ancora più precisamente, un'avventura fondata su un grande mistero di cui, inizialmente, nemmeno conosceremo l'esistenza. Noi saremo il giocatore, forse l'avatar del protagonista o forse spettatori di eventi già avvenuti sui quali non abbiamo potere. La trama viene somministrata in modo regolare durante le battaglie e durante fasi più esplorative. Si tratta di una narrazione proposta con il contagocce, fatta di dettagli, foreshadowing, ma anche di segreti da scoprire giocando.

Pur avendo concluso il viaggio ideato da Mullins e avendone compreso il nucleo narrativo, abbiamo ancora dei dubbi su quello che realmente si nasconde in Inscryption, ma sono dubbi positivi, di quelli che fanno pensare e ripensare a quello che hai visto e ai personaggi che hai incontrato, per i quali alla fine abbiamo provato un grande affetto. Siamo persino stati colti dalla nostalgia, come se li conoscessimo da sempre, quando abbiamo capito di essere oramai arrivati al finale e di essere quindi pronti a dirgli addio. Gli strani esseri che popolano il mondo di Inscryption sembrano inizialmente delle macchiette messe lì per far avanzare la trama, ma si ampliano in modo incredibile mentre si prosegue. Nulla è a caso, anche nelle primissime fasi, quando tutto sembra semplice e chiaro.

Sarebbe un insulto a Mullins provare a farvi esempi concreti di quello che accadrà in termini narrativi nelle fasi avanzate, visto che uno degli obiettivi di Inscryption è proprio di sorprendere il giocatore ogni tre per due, cambiando le carte in tavola (metaforicamente e letteralmente) e prendendo idee già presentate per ampliarle in modo sorprendente. Vi chiediamo quindi di prendere per buono le nostre parole: questo viaggio è da vivere.