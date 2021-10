Inscryption, il provato del nuovo indie di Daniel Mullins e Devolver Digital

Nella nostra ricerca delle più interessanti demo proposte tramite il Steam Next Fest, abbiamo scovato Inscryption , un card-game horror in stile escape room molto intrigante che mescola generi e stili in modo unico. Sviluppato da Daniel Mullins Games (Pony Island, The Hex), il gioco è edito da Devolver Digital, che da solo è un bollino di garanzia.

A tutto questo, sommiamo anche il fatto che una volta raggiunto il menù di avvio di Inscryption non sarà possibile iniziare una nuova partita, ma solo fare "Continua". Qualcuno ha già iniziato a giocare. Cosa gli è successo? Mistero , per l'appunto.

Ecco quindi la prima informazione . Similarmente a Her Story (giusto per fare un singolo esempio noto), Inscryption è dichiaratamente un "qualcosa" all'interno del gioco. Usiamo il termine "qualcosa" perché è altamente probabile che quanto avviene, dal punto di vista della persona che interpretiamo, non sia un semplice gioco, soprattutto dopo alcune sessioni. La demo non ci permette di approfondire troppo questa supposizione, ma con il trailer (che viene eseguito in automatico alla fine della prova) possiamo vedere anche una serie di filmati dal vivo di una persona, un qualche content creator in stile YouTube che ha trovato un vecchio floppy e decide di scoprire cosa contiene. Il trailer suggerisce anche che l'esperienza lo porterà alla pazzia.

Una delle prime sensazioni che abbiamo provato tramite la demo di Inscryption è un notevole senso di mistero. L'opera di Daniel Mullins non si apre in modo classico. La prima schermata presenta un piccolo simbolo, una sorta di pulsante d'avvio da premere. A seguire, sentiamo la voce di una persona che si domanda cosa troverà in questo prodotto.

Card-Game o Escape Room?

Un losco figuro nell'ombra sarà il nostro carceriere in Inscryption

In tutto questo, però, ancora non abbiamo detto cosa si faccia realmente, mouse alla mano, in Inscryption. Ricollegandoci all'esempio precedente, precisiamo subito che non si tratta di un'avventura puramente narrativa come Her Story.

Inscryption è un card-game, un gioco di carte a turni in stile rogue-lite, dove ad ogni morte segue una nuova partita, nella quale però portiamo alcuni degli avanzamenti di trama e alcuni dei potenziamenti ottenuti nelle precedenti. Subito, però, si capisce che non si tratta di un classico rogue-lite. Non solo perché la trama, come detto, lascia intuire che vi è qualcosa sotto, ma anche perché l'intera avventura avviene in una stanza immersa nel buio e dalla quale non possiamo uscire. Il nostro avversario è un losco figuro ammantato d'ombra, di cui vediamo perlopiù gli occhi e le mani. L'atmosfera è assolutamente orrifica e, senza presentare jump scare (almeno nella demo), mette i brividi.

Ci saranno puzzle da risolvere in Inscryption

Il nostro ospite, però, non è un tiranno (sì, ci ucciderà se perdiamo una partita, ma nessuno è perfetto): se non siamo nel mezzo di uno scontro, potremo alzarci dal tavolo da gioco ed esplorare la stanza. Non si tratta solo di un piccolo extra, ma di una parte fondamentale dell'avventura. Inscryption, infatti, è anche un escape room. Il nostro scopo è chiaramente quello di liberarci dalle grinfie della creatura che ci tiene prigioniera e dovremo sfruttare gli elementi presenti nella stanza. Vi è ad esempio una cassaforte, che scopriremo come aprire proprio giocando e ricevendo suggerimenti (molto chiari e diretti).

Non siamo infatti da soli in questa avventura. Alcune delle carte che troveremo saranno vive e ci parleranno, spiegandoci cosa fare. I vari puzzle della stanza ci ricompensano inoltre con nuove carte, per renderci più potenti e dare più varietà all'azione. Si tratta di un modo interessante per avanzare nel gioco e non vediamo l'ora di capire quanto ampia sia questa componente.

Anche la morte, inoltre, non è poi così negativa. Quando veniamo sconfitti definitivamente (abbiamo due vite per ogni partita, almeno nella demo), il nostro carceriere ci farà creare una nuova carta a noi dedicata prima di ucciderci. In questo modo, nelle partite successive, avremo l'opportunità di trovare un "ricordo" delle nostre sconfitte.