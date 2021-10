Black Widow: il cosplay di Natasha Romanoff di missbri mostra ogni lato dell'eroina Marvel

Il mondo Marvel è diventato ancora più famoso negli ultimi anni grazie ai film dedicati agli eroi dei fumetti. I personaggi arrivati sul grande schermo sono moltissimi, ma ce ne sono alcuni che sono veramente amati, come Natasha Romanoff, che ora possiamo vedere in azione su Disney+ grazie a Black Widow. Possiamo però vederla anche in questo cosplay di missbri.

Natasha Romanoff è uno dei membri originali degli Avengers nella saga cinematografica dell'MCU. Vedova Nera è proprio colei che si occupa di radunare questi superguerrieri e creare un team pronto a salvare la Terra. In questo cosplay, missbri ricrea una Black Widow di prima qualità, con tutto il costume, le armi (finte) e anche l'atteggiamento giusto di una spia pronta all'azione.

Se siete amanti dei cosplay di missbri, allora dovete vedere il cosplay di Spider-Venom di missbri è tutto al femminile. Come non citare poi il cosplay di Tifa di missbricosplay è seducente. Passiamo ora al cosplay di MT Lady di missbricosplay è semplice ed efficace. Chiudiamo invece con il cosplay di Mary Jane Watson di MissBri è una replica perfetta.

Cambiando completamente genere, ecco il cosplay di Lisa di shinkojade è veramente magico. Ammirate anche il cosplay di Nami di Winry è il vero tesoro dei pirati. Siamo inoltre certi che non vi siete persi il cosplay di Aphrodite di byoru ci ricorda chi è la dea della bellezza. Ecco infine il cosplay di Tifa di grusha con vestito blu è di nuovo incredibile.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Natasha Romanoff di missbri? Quanto realizzato dalla cosplayer ricorda il personaggio di Black Widow e Avengers?