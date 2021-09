Final Fantasy 7 Remake: il cosplay di Tifa di grusha con vestito blu è di nuovo incredibile

Il mondo dei videogiochi continua a ricevere nuovi titoli e a conoscere nuovi personaggi, ma ci sono alcuni classici che non possono essere superati. Un esempio è il cast di Final Fantasy 7 Remake, che è tornato a noi in versione moderna. Tra i vari, Tifa è uno dei personaggi più amati della serie, come ci dimostrano spesso i cosplay. Ora, Grusha ci propone il proprio cosplay di Tifa con vestito blu, con un nuovo incredibile scatto.

Tifa appare con il vestito blu all'interno di una specifica sezione di Final Fantasy 7 Remake, ovvero durante "l'attacco" alla villa di Don Corneo. Il vestito blu viene indossato, però, solo se il giocatore lo ha scelto molte ore di gioco prima. Tifa può infatti indossare altri due abiti durante questa sezione, allo stesso modo di Cloud ed Aerith.

Se siete grandi fan di Tifa, allora non dovreste perdervi il cosplay di Honey Bee Tifa di likeassassins è provocante. Anche il cosplay di Tifa di kseniya propone il vestito blu del remake. Come non citare poi il cosplay di Tifa di michaela.lee1 sfoggia il vestito più elegante.

Ecco infine lo scatto apparso su Instagram.

Grusha nel cosplay di Tifa con vestito blu da Final Fantasy 7 Remake

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Tifa con vestito blu realizzato da Grusha? La guerriera di Final Fantasy 7 Remake è stata ricreata nel modo migliore? Diteci cosa ne pensate!