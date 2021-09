Spider-Man: il cosplay di Spider-Venom di missbri è tutto al femminile

I supereroi Marvel sono i preferiti di molti appassionati del genere e anche il mondo del cosplay non li disdegna. In particolar modo, in questo periodo, sono i personaggi Spider-Man e Venom ad andare per la maggiore tra il pubblico, che attende i nuovi film. Ora, missbri ci propone il proprio cosplay di Spider-Man versione Venom, con un taglio ovviamente tutto femminile.

missbri propone il proprio Spider-Venom in maniera molto fedele con la versione dei fumetti. Il costumer di Spider-Man è classico e il simbionte si fonde in modo interessante con la tuta dell'Uomo Ragno. missbri ci spiega di aver amato il primo film di Venom, quindi non vede l'ora di vedere il secondo.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Spider-Man versione Venom di missbri? Il supereroe Marvel vi ha convinto in questa versione, oppure credete di aver visto dei cosplay di qualità superiore?