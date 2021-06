Final Fantasy 7 Remake: il cosplay di Tifa di missbricosplay è seducente

Quest'oggi è finalmente disponibile Final Fantasy 7 Remake Intergrade, la versione PS5 dell'avventura di Cloud & Co. creata da Square Enix. I giocatori, in particolar modo, possono godersi il DLC di Yuffie, Intermission. Per celebrare questa uscita, possiamo goderci un nuovo cosplay di Tifa, questa volta realizzato da missbricosplay.

missbricosplay ha optato per un cosplay di Tifa con costume classico. Ogni dettaglio del vestito della guerriera di Final Fantasy 7 Remake è estremamente curato, a partire dalla gonna fino ad arrivare ai guanti da combattimento. Nel complesso, questo scatto ci mostra il lato più seducente di Tifa. La qualità del cosplay è innegabilmente molto alta!

Cosa ne pensate del cosplay di Tifa realizzato da missbricosplay? Quanto da lei creato vi ha convinto, oppure credete di aver visto versioni migliori del cosplay della protagonista di Final Fantasy 7 Remake?