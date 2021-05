The Last of Us 2: il cosplay di Ellie di likeassassin è veramente perfetto

The Last of Us Parte 2 ha diviso il mondo videoludico, ma una cosa è certa: si è trattato di uno dei giochi narrativamente più potenti degli ultimi anni, con un cast di personaggi che non sono mai né buoni né cattivi ma si muovo in una preoccupante zona grigia. Ellie, in particolar modo, non è più la ragazzina del primo gioco e ce lo dimostra anche likeassassin con il suo nuovo cosplay.

likeassassin ci propone tre scatti del suo cosplay di Ellie che è oggettivamente perfettamente realizzato. Non solo la donna riesce ad assomigliare ad Ellie quanto basta, ma ha creato un costume completo di armi. Possiamo vedere un machete, delle frecce per l'arco e un fucile, oltre all'immancabile torcia. I tre scatti proposti dalla cosplayer sono di ottima fattura e riescono a farci percepire la continua lotta per la sopravvivenza di Ellie in The Last of Us Parte 2.

Sempre in tema The Last of Us Parte 2, abbiamo avuto modo di vedere il cosplay di Ellie di dvbhebrickmvster, elogiato da Naughty Dog.

