Breath of the Wild: il cosplay di Zelda di likeassassin è celestiale

Fra poche settimane avremo finalmente modo di vedere un nuovo Direct di Nintendo, in occasione dell'E3 2021. I giocatori sperano ovviamente di vedere molteplici giochi in arrivo su Switch, tra i quali figura anche il seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Questa avventura ha infatti colpito nel cuore molti appassionati, soprattutto grazie ai molti personaggi. Su tutti vi è la Principessa Zelda. La giovane non ha molto tempo a disposizione per rifulgere, ma non per questo non è stata in grado di appassionare i giocatori e le cosplayer di tutto il mondo. Likeassassin ci ha ad esempio proposto il proprio cosplay di Zelda con vestito bianco.

Come potete vedere poco sotto, Likeassassin ha realizzato uno scatto di Zelda con vestito bianco, così come appare in Breath of the Wild. La luce del sole dà un tocco dorato e celestiale all'intera fotografia. Inoltre, scorrendo possiamo vedere il procedimento seguito dalla cosplayer per la creazione di alcuni degli elementi del cosplay. Likeassassin spiega infatti che spesso crea i propri cosplay, invece di comprare ogni elemento.

Likeassassin è nota nel mondo del cosplay per la qualità delle sue opere. Abbiamo infatti già avuto modo di vedere il cosplay di Ciri: è il più bello di sempre. Pur essendo nota per la sua abilità, il cosplay di Triss è meglio del previsto. Anche il cosplay di 2B di likeassassin è perfetto.

