My Hero Academia: il cosplay di Himiko Toga di xxerxes è una copia perfetta

A rendere grande una storia sono i suoi personaggi. Questa piccola verità viene dimostrata continuamente da molte opere, da quelle videoludiche fino a quella d'animazione. Una delle più apprezzate di quest'ultimo mondo è per certo My Hero Academia. Tra i molti (moltissimi) personaggi della serie, uno di quelli che più sono rimasti impressi nel cuore dei fan è Himiko Toga, una delle villain che si contrappongono agli eroi. Anche il mondo del cosplay non perde occasione per rappresentare tale personaggio. Ora, ad esempio, abbiamo modo di vedere quanto realizzato da xxerxes, con un nuovo cosplay di Himiko Toga.

Come potete vedere, xxerxes ha optato per la versione classica di Himiko Toga, con la veste da scolara che è solita indossare. La cosplayer non si è inoltre tirata indietro e ha inserito nel proprio scatto anche una siringa e del sangue finto. La siringa, ricordiamo, è una delle armi usate dalla ragazza, in quanto il suo quirk è legato al sangue. Questo cosplay è estremamente fedele alla versione originale del personaggio: potete voi stessi fare un rapido confronto scorrendo alla seconda immagine condivisa su Instagram da xxerxes.

Vi ricordiamo anche che potete vedere altri cosplay dedicati a Himiko Toga sul nostro sito. Ad esempio, vi abbiamo proposto il cosplay di Himiko Toga di sailorscholar. Come non ammirare, poi, il cosplay di Himiko Toga di lit.miracle: vi ipnotizza con gli occhi.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Himiko Toga realizzato da xxerxes? Secondo voi la villain di My Hero Academia è stata rappresentata nel modo migliore, oppure avete visto dei cosplay che ritenete di qualità superiore?