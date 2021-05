Mass Effect Legendary Edition, dov'è la nostra recensione?

L'embargo della recensione di Mass Effect Legendary Edition è scaduto in questi minuti e, come potete notare, la nostra non è ancora online. Cosa è successo? Quanto dovrete aspettare? Adesso vi spieghiamo cosa è successo.

La Mass Effect Legendary Edition è la collezione di tre giochi di ruolo eccezionali, ammodernati in molte loro parti. È vero che si tratta di opere molto conosciute, entrate con pieno merito nella storia dei videogiochi, ma è anche vero che i cambiamenti, soprattutto nel primo Mass Effect, non sono solo grafici, ma vanno a cambiare il bilanciamento dei poteri e persino il level design.

Quindi sono giochi che vanno provati a lungo e analizzati non solo dal punto di vista tecnico. Per questo il poco anticipo con cui abbiamo ricevuto il codice per la recensione, a nostro avviso, non è stato sufficiente per realizzare una recensione all'altezza della serie e delle vostre aspettative.

Quindi vi tocca pazientare ancora un po' prima di poter sapere con cognizione di causa come sarà il gioco. E consolarvi con queste immagini evidenziano i miglioramenti grafici della Mass Effect Legendary Edition.