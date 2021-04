Mass Effect Legendary Edition: EA parla di bilanciamento, ottimizzazioni e migliorie

Abbiamo anche migliorato la visuale in modalità di puntamento rendendola più precisa in battaglia (come nel secondo e nel terzo gioco della trilogia). Inoltre abbiamo migliorato la mira assistita per fornire una migliore precisione. Questi piccoli cambiamenti dietro le quinte rendono il combattimento molto più "scattante" e forniscono un maggior controllo al giocatore.

Nel primo Mass Effect, la precisione (che include ingrandimento del mirino e oscillazione dell'arma) è stata ottimizzata in tutte le armi per garantire una potenza di fuoco più uniforme, dando comunque la possibilità di gestire il surriscaldamento.

Miglioramenti aggiuntivi per il gameplay Oltre alle modifiche generiche per gli scontri a fuoco, abbiamo apportato modifiche specifiche agli scontri, ai nemici e al modo in cui si combatte. Abbiamo notato alcune opportunità per portare il primo gioco in linea con il secondo e il terzo, e abbiamo anche trovato alcuni sistemi nell'intera trilogia che avevano bisogno di essere ottimizzati.

Il Mako Ovviamente, dobbiamo parlare del (tristemente) noto M-35 Mako. Questo leggendario veicolo del primo Mass Effect è stato "calibrato" per avere prestazioni migliori che mai. Nel gioco originale, la fisica del Mako lo rendeva troppo leggero e imprevedibile, al punto da essere talvolta incontrollabile. Adesso è un veicolo molto più stabile, ma non ha perso un grammo del suo "fascino". (Sì, potete comunque lanciarvi giù dai dirupi come e quando volete).

Come ultima modifica per gli scontri a fuoco, abbiamo anche corretto le munizioni in Mass Effect 2. Abbiamo capito che le munizioni scarseggiavano troppo nel gioco originale, così abbiamo aumentato la frequenza con cui si trovano munizioni in ME2, soprattutto quando si usa un fucile di precisione (che era il più penalizzato in questo senso).

Con i combattimenti arrivano i PE. I PE conferiti nel primo gioco sono stati ribilanciati per una maggiore coerenza, specialmente verso la fine del gioco. I giocatori che completano la maggior parte del gioco dovrebbero essere in grado di raggiungere i livelli più alti in una sola partita, senza dover affrontare tutto il gioco una seconda volta. Inoltre, la prima partita non ha più un limite di livello.

Abbiamo anche aggiunto i fumetti Mass Effect: Genesi di Dark Horse nell'esperienza base prima di Mass Effect 2 e 3 come esperienza opzionale per consentire ai giocatori di compiere le scelte previste nei giochi precedenti, indipendentemente da dove scelgono di iniziare.

Potete usare lo stesso codice dell'editor (visibile in basso a sinistra nell'immagine qui sotto) in tutti e tre i giochi, di modo che Shepard abbia un aspetto uniforme nella trilogia, oppure potete scegliere di cambiarne l'aspetto all'inizio di ogni titolo. Inoltre, le opzioni di personalizzazione e gli aspetti dei personaggi sono stati migliorati con texture e acconciature aggiornate.

Unificare e modernizzare la trilogia Per la Legendary Edition, il nostro obiettivo era quello di perfezionare la trilogia e renderla più coerente di gioco in gioco, esaltando gli aspetti che rendevano unico ciascun capitolo. Per esempio, abbiamo unificato le opzioni di personalizzazione di Shepard nell'editor del personaggio e perfino inserito delle nuove opzioni, come pettinature e carnagioni aggiuntive.

Ribilanciamento per Galassia in guerra

Voi siete il comandante Shepard e avete la missione più difficile di tutte: sconfiggere i Razziatori e salvare la galassia dalla distruzione. La resa dei conti avviene in Mass Effect 3, quando la galassia si unisce, ma le scelte compiute nell'intera trilogia decideranno chi combatterà al vostro fianco.

Mass Effect Legendary Edition, un'immagine del gioco.

La funzione Galassia in guerra, che vi cala nel vivo della guerra contro i Razziatori dalla sala tattica della Normandy, è stata ribilanciata per la Legendary Edition. Per esempio, il valore Reattività galattica non è più influenzato da fattori esterni che non fanno parte della raccolta, quali il multigiocatore o la vecchia companion app di ME3. Tuttavia, ciò non significa che sarà facile sconfiggere i Razziatori.

Più contenuti completerete nell'intera trilogia, più arriverete preparati nelle fasi finali del conflitto. Se giocate solo a Mass Effect 3, dovrete completare quasi tutte le opzioni disponibili nel gioco per poter ottenere un finale che non comporti ingenti perdite galattiche. Terminare i primi due giochi e trasferire i progressi è il modo più affidabile per ottenere buoni risultati nelle ultime ore della guerra contro i Razziatori.

Per fare un confronto, se in precedenza avete giocato a ME3 con l'Extended Cut (che già includeva il ribilanciamento della Reattività galattica), prepararsi al meglio per lo scontro finale sarà più difficile nella Legendary Edition. E a tal proposito: il finale Extended Cut è ora quello predefinito del gioco.

Tuttavia, la preparazione delle armate intergalattiche risulterà più semplice grazie a una serie di correzioni di bug e miglioramenti al sistema Esemplare/Rinnegato in ME2; abbiamo risolto alcuni problemi che impedivano la visualizzazione di statistiche di reputazione in modo preciso e bloccavano la scelta di certe opzioni di dialogo che avrebbero dovuto essere disponibili.

Mass Effect Legendary Edition, un'immagine del gioco.

Pertanto, alcuni passaggi che erano notoriamente difficili da completare in ME2 (con effetti su ME3) sono ora più gestibili, portando a risultati migliori nell'atto finale della storia.

Tornare alle origini della serie di Mass Effect, alle nostre origini, come un team che festeggia il proprio 25° anniversario, è stata un'esperienza incredibilmente nostalgica ed emozionante, e di sicuro anche voi vi sentirete allo stesso modo giocando con la Legendary Edition! Abbiamo ricevuto molte richieste di poter giocare alla trilogia originale in modo "moderno", per la prima o... beh, per l'ennesima volta. Non c'è bisogno di tenere il conto.

Tornare dove tutto ha avuto inizio, con i membri del nostro team che hanno rivisitato il lavoro fatto più di un decennio fa, è stato un po' surreale, ma sembrava la cosa giusta da fare; è un progetto fatto col cuore per ringraziarvi per i tanti anni di incredibile sostegno. (E forse anche per aumentare l'attesa per il prossimo gioco della serie!)

Abbiamo in programma altre novità, tra cui un'analisi più approfondita dei cambiamenti visivi che abbiamo apportato, quindi restate sintonizzati! Inoltre, grazie per aver insistito con questo sogno... così tanto da averlo addirittura realizzato! Ha significato molto per noi.