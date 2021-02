Mass Effect Legendary Edition: le boss fight saranno migliorate e ottimizzate da Bioware

La Mass Effect Legendary Edition non sarà una semplice raccolta dei primi tre capitoli della serie. Bioware, infatti, sta lavorando per migliorare e ottimizzare molti aspetti dei giochi originali, così da renderli più moderni ed adatti alle esigenze dei videogiocatori moderni. Uno degli aspetti sul quale lo sviluppatore sta investendo più risorse sono le boss fight, che saranno decisamente più divertenti ed intense in questa riedizione rispetto al gioco originale.

In una recente in un'intervista con Game Informer, infatti, il character and environment director della Mass Effect Legendary Edition Kevin Meek ha portato come esempio di questi miglioramenti il combattimento contro la Matriarca Benezia nel primo Mass Effect. Il combattimento avrà un ritmo e una struttura diversa grazie all'introduzione di nuove coperture da sfruttare durante lo scontro, che rendono più ragionato lo scontro, pur senza snaturarlo.

"Penso che il combattimento contro Benezia sia un esempio in Mass Effect 1 in cui si vede che lo studio non sapeva se volevano realizzare uno sparatutto basato sulle coperture o meno. Se ricordate quello scontro vi renderete conto che non ci sono coperture. Di nessun tipo. Oltretutto non c'era nemmeno posto per aggiungerne di nuove, perché i percorsi erano troppo stretti. E quando arrivavi ad un angolo c'era una cover, ma si poteva venir spostati coi poteri biotici. Quindi non ci si poteva accovacciare da nessuna parte per creare un piano o una strategia su come completare quella battaglia."

Per questo motivo BioWare ha deciso di ampliare i percorsi nella Mass Effect Legendary Edition, una cosa che ha consentito ai level designer di posizionare nuovi punti di copertura. "È lo stesso identico layout del passato," ha garantito Meek, "con alcuni punti di copertura aggiunti."

Un altro miglioramento è l'aver inserito nuovi punti di respawn in grado di dimezzare il tempo che passa dal game over al tentativo successivo. Tutte cose pensate per rendere la trilogia più omogenea, oltre che il gioco meno frustrante.

Mass Effect: Legendary Edition uscirà il 14 maggio per PS4, Xbox One e PC.